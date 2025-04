Série A: Ceará tem o melhor ataque e Fortaleza, a melhor defesa

Foto: Lucas Emanuel/FCF Goleiro João Ricardo, do Fortaleza

Depois de três rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Ceará estão entre os times que mais se destacam em números defensivos e ofensivos, respectivamente.

O Fortaleza sofreu apenas um gol, no empate fora de casa diante do Mirassol. Nos outros dois confrontos, venceu o Fluminense por 2 a 0 e empatou sem gols contra o Inter. Ao lado de Palmeiras, Inter, Botafogo-RJ e São Paulo, o Tricolor tem a melhor defesa da competição e está em sétimo lugar geral, com cinco pontos.

Já o Ceará se destaca no setor ofensivo, com cinco gols marcados, não deixando de balançar as redes em nenhuma partida. Foram dois diante do Bragantino (2-2), dois na vitória sobre o Grêmio (2-0) e um na derrota para o Juventude (2-1). Apenas Flamengo e Vasco também fizeram cinco tentos na Série A e os três são os melhores ataques do torneio. O Alvinegro soma quatro pontos e está na oitava colocação.

Nesta terça-feira, o Ceará recebe o Vasco, no Castelão. O Fortaleza, na quarta-feira, visita o Vitória.