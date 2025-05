Fortaleza 3x0 Colo Colo: vitória determinada pela Conmebol tem mesmo peso do campo

Foto: Javier TORRES / AFP Torcedores do Colo Colo entram em campo durante a partida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Colo Colo do Chile e o Fortaleza do Brasil, no estádio Monumental David Arellano, em Santiago, em 10 de abril de 2025. (Foto de Javier TORRES / AFP)

O placar de 3 a 0 a favor do Fortaleza contra o Colo-Colo, determinado pela Conmebol, na Libertadores, tem exatamente o mesmo valor caso a vitória fosse em campo. Saldo de gols, pontuação e critérios de desempate serão mantidos. A única situação que não pode ser levada em consideração é a autoria dos gols, afinal, não há como inventar algo que não ocorreu.

O Fortaleza agora tem uma vitória, um empate e uma derrota, com quatro pontos no seu grupo e está na terceira colocação, com saldo zero, mas pontuação idêntica ao Racing-ARG, que tem saldo positivo de dois gols. O líder é o Bucaramanga, da Colômbia, invicto e com cinco pontos. O time chileno, com dois pontos, é o lanterna. Faltam três jogos para cada uma das equipes.