Fortaleza: vacilo com muitos gols perdidos contra Bucaramanga

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Atacante Marinho em jogo contra o Bucaramanga, na Arena Castelão, pela Libertadores

Uma grande oportunidade de classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores foi desperdiçada pelo Fortaleza, nesta terça-feira, 13. Diante do Bucamaranga, ainda que tivesse mostrado falhas no decorrer da partida — foi muito lento ofensivamente em toda a primeira etapa e Vojvoda demorou para fazer as alterações no segundo tempo — o time criou e desperdiçou seis grandes chances de balançar as redes dos colombianos, que ficaram satisfeitos com a igualdade. Foram momentos claríssimos com Breno Lopes (três vezes), Lucero, Pochettino e Pikachu. E com tantas oportunidades perdidas, dois pontos ficaram pelo caminho e o jogo contra o Racing, na Argentina, será o decisivo, na rodada final.

Ceará em campanha para vaga na Libertadores

É boa a campanha do Ceará no Campeonato Brasileiro após oito jogos disputados. No clube, o clima é de satisfação, tanto que o técnico Léo Condé fez questão de elogiar o cenário depois do empate sem gols contra o Santos, na segunda-feira passada. A equipe ganhou uma posição ao fim da oitava rodada e agora aparece em sexto, com 12 pontos. A maioria dos torcedores do time, certamente, teriam aceitado assinar um documento prévio, antes da competição começar, garantindo tal pontuação neste momento da Série A.

O aproveitamento de pontos, portanto, está em 50%. Numa projeção para as 38 rodadas, a manutenção da estatística daria ao Alvinegro 57 pontos ao final do campeonato, ficando com chances altíssimas de vaga para a Libertadores. Como mandante, o Ceará tem a quarta melhor campanha, com 10 pontos somados, fruto de três vitórias e um empate. É o principal pilar de sustentação até aqui, compensando a falta de vitórias fora de casa, onde empatou duas vezes e perdeu outras duas. É justamente onde o crescimento precisa ocorrer, até porque o equilíbrio na tabela é imenso.

Brasileirão chega a 7 técnicos demitidos



Já foram sete técnicos demitidos desde o início do Brasileirão, média de quase um por rodada, já que oito foram disputadas. O mais recente, Fábio Matias, do Juventude, já tem substituto: Cláudio Tencati.

Série A mais dominada por mandantes do que nunca

Dos 80 confrontos disputadas até o momento na Série A, os mandantes ganharam 44. Foram também 24 empates e apenas 12 vitórias dos visitantes. Segue complicado ganhar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Sempre foi, aliás, mas nesta temporada a dificuldade tem sido ainda maior. Para não abarrotar o leitor com números, comparo apenas com as duas edições mais recentes. No ano passado, foram 99 vitórias de visitantes em 380 partidas, cerca de 26% do total. Já em 2023, quem jogou fora de casa ganhou 104 vezes, 27%. Em 2025, apenas 15%.

Vamos falar de tênis?



1. Jannik Sinner voltou a ganhar no ATP 1000 de Roma, desta vez contra o argentino Francisco Cerundolo, 2 sets a 0, ontem, avançando para as quartas de final do torneio. O italiano chegou ao seu 24º triunfo seguido em partidas oficiais, número impressionante. Melhor do planeta com contundência.

2. Já no torneio feminino, também em Roma, Peyton Stearns, dos EUA, segue surpreendendo e está nas semifinais. No caminho, a 42 do mundo ja derrotou três jogadoras mais bem ranqueadas do que ela. E o detalhe: venceu as três partidas mais recentes no tie break do 3º set.

3. João Fonseca, apesar dos ruins resultados recentes, segue com moral e será o primeiro brasileiro a jogar a Laver Cup. Ele estará no Time Mundo, que duela contra o Time Europa, em setembro. São seis tenistas em cada equipe.