Ceará e Fortaleza: alerta com as finanças

Apesar do tom tranquilizador do relatório da Ernst & Young sobre a situação financeira de Ceará e Fortaleza, disponibilizado com exclusividade para O POVO (você leu sobre o assunto na edição de ontem do impresso e diversas matérias estão disponíveis no portal O POVO), é preciso analisar o cenário com atenção e responsabilidade, tomando como base os balanços de 2024 (objeto do estudo). Os dados mostram que, embora ambos estejam bem posicionados no contexto do futebol brasileiro — onde clubes atingem dívidas bilionárias sem controle algum —, o crescimento do endividamento não pode ser ignorado, especialmente quando se observa um salto de 130% na dívida líquida conjunta em apenas três anos.

É natural que os rivais busquem competitividade e invistam pesado no futebol profissional. É, afinal, o que os move. A disparidade de receitas entre os clubes com maiores receitas do País é enorme e exige ousadia. No entanto, o equilíbrio entre ambição esportiva e sustentabilidade financeira (uma linda dicotomia) precisa ser constantemente monitorado.

No caso do Fortaleza, os números mostram um clube com maior arrecadação — R$ 254 milhões — e presença forte em receitas comerciais e de matchday. Isso é reflexo direto de boas campanhas esportivas, como a quarta colocação na Série A e o título da Copa do Nordeste. No entanto, esse desempenho exigiu alto investimento: 75% da receita foi destinada ao futebol, o que ajudou a gerar um déficit de R$ 17,9 milhões no ano. Mais preocupante ainda é o endividamento líquido, que chegou a R$ 116 milhões, com destaque para os R$ 46 milhões em empréstimos bancários. O time vive uma fase esportiva histórica nos anos recentes, mas a SAF precisa conter a escalada da dívida para que o sucesso em campo não seja sufocado por problemas financeiros.

Já o Ceará, que teve receita menor (R$ 165 milhões) e está em fase de reconstrução após o acesso à Série A, mostra uma realidade distinta. O clube tem uma dívida líquida de R$ 44 milhões, mas o dado mais sensível é o endividamento tributário: R$ 41 milhões, valor alto e que pode comprometer a saúde financeira, caso não siga sendo tratado com prioridade. Apesar de um déficit menor (R$ 5,7 milhões) e um gasto mais comedido com futebol (64% da receita), o Alvinegro precisa manter a gestão firme para reorganizar as finanças em um momento decisivo de retorno à elite.

Claro que Fortaleza e Ceará seguirão investindo para permanecer competitivos, mas o crescimento do endividamento é um sinal de alerta. A profissionalização da gestão, o aumento de receitas recorrentes e a busca por investidores estratégicos via SAF — o Ceará ainda tem de criar uma — devem ser temas prioritários. Caso contrário, os bons resultados podem ser ofuscados por crises financeiras que se desenham silenciosamente.

Mais 3!

1. Fim de semana de vários clássicos estaduais na nona rodada da Série A. Corinthians x Santos; Flamengo x Botafogo; Bahia x Vitória e Cruzeiro x Atlético-MG. Os quatros confrontos ocorrem no domingo.

2. Já Ceará e Fortaleza ficaram para hoje. O Alvinegro recebe um Sport em crise, em jogo que pode valer a quinta colocação no Campeonato Brasileiro em caso de vitória do elenco de Condé. Já o Fortaleza visita o Vasco. O Tricolor, se vencer, tem chance de ganhar cinco posições na rodada.

3. Torcida italiana em festa. Os donos da casa têm finalistas no ATP e no WTA 1000 de Roma. Jannik Sinner encara Carlos Alcaraz, no domingo. Por sua vez, Jasmine Paolini pega Coco Gauff. Serão dois enormes confrontos.