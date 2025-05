Ceará mostra força com 86% de aproveitamento como mandante na Série A

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Lucas Mugni abriu o placar para o Ceará contra o Sport, neste sábado, 17

O Ceará segue dominante atuando em casa na Série A de 2025, independentemente do estádio. Em cinco jogos em casa — quatro no Castelão e um no Presidente Vargas — o Alvinegro conquistou 13 dos 15 pontos possíveis, com quatro vitórias e um empate, 86.6% de aproveitamento.

O desempenho sólido impulsiona a atual boa campanha na competição (no total, são 15 pontos ganhos em 24 disputados). A defesa tem sido um destaque, com apenas dois gols sofridos nesses confrontos, o que mostra uma equipe segura e bem posicionada quando atua diante do seu torcedor.

No ataque, são oito gols marcados, média de 1.6 por partida, refletindo eficiência ofensiva. Contra o Sport, por exemplo, neste sábado, a equipe não finalizou muito, foram sete vezes, mas duas balançaram as redes do time pernambucano, no 2 a 0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

A consistência como mandante tem feito bem ao Ceará. Uma regularidade que o coloca, até agora, como firme postulante a vagas em competições internacionais para a temporada 2026.