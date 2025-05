Bahia: 4ª melhor média de público da Série A, maior do NE; Ceará, 6ª e Fortaleza, 14ª

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia Fernando Sobral e Cauly disputam lance no jogo Bahia x Ceará, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O Ceará alcançou um novo degrau no ranking de médias de público do Campeonato Brasileiro, subindo para a sexta colocação. O clube registra até o momento uma média de 28.621 pagantes por partida, após colocar mais de 32 mil torcedores na vitória sobre o Sport, no sábado. Entre os nordestinos, o Alvinegro perde para o Bahia, quarta melhor média no geral, com 38.685 pagantes por jogo.

Já o Fortaleza mantém-se na 14ª posição, média de 17.852 torcedores por encontro. O Tricolor está abaixo do Vitória (19.594) e também da média geral do campeonato, que é de 24.770 torcedores por partida. Já o Sport, lanterna do torneio, tem a menor presença de torcedores da região: 16.230.

Nenhuma equipe, até o momento, ultrapassou a marca de 50 mil torcedores por jogo. A liderança permanece com o Flamengo, com média de 49.333 pagantes. Completam o grupo dos cinco primeiros colocados Corinthians, São Paulo, Bahia (já citado) e Cruzeiro.

Ao todo, 90 jogos foram realizados na Série A até agora.