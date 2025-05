Série A: Ceará sólido, Fortaleza inconstante

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Fabiano Souza, lateral-direito do Ceará, em duelo contra o Sport

Os confrontos dos cearenses na nona rodada da Série A foram um retrato exato das campanhas de ambos até agora na competição. Jogando em casa, o Ceará voltou a ter uma atuação segura e venceu o Sport por 2 a 0, chegando aos 15 pontos ganhos e 55,6% de aproveitamento. Como visitante, nada deu certo para o Fortaleza na derrota para o Vasco, por 3 a 0, permanecendo o Tricolor com 10 pontos e agora tendo um aproveitamento de apenas 37%.

Ainda há quem diga que o campeonato está no início, mas não é bem assim. São 90 partidas disputadas, ou seja, 23,6% das 380 previstas. Praticamente um quarto do torneio já passou e tudo que foi construído até aqui conta muito.

No caso do Alvinegro, a campanha como mandante é excelente, razão principal da ótima quinta colocação na tabela. São 13 pontos ganhos em 15 disputados, 86,6% de aproveitamento. Foram quatro partidas no Castelão e uma no PV. Um dos grandes trunfos do time tem sido a eficiência ofensiva. O Ceará não é uma equipe que impõe um ritmo alucinante no ataque e cria inúmeras oportunidades, mas acelera muito o jogo quando retoma a bola e tem conseguido as vitórias também porque mostra competência defensiva e atuações equilibradas. Foram apenas dois gols sofridos como mandante.

No caso do Fortaleza, a inconstância segue presente e tem afetado a campanha de forma decisiva. Como visitante, foram cinco jogos e nenhuma vitória, conquistando apenas três pontos dos 15 disputados. Diante do Vasco, no sábado, o time de Vojvoda falhou em demasia no sistema defensivo, algo que não vinha ocorrendo nos jogos recentes. De repente, após um 5 a 0 contundente contra o Juventude, em casa, surge um 3 a 0 em que a atuação da equipe foi ruim em todos os setores do campo. Nada de positivo ficou da passagem por São Januário.

O número que importa

Depois de duas derrotas iniciais na Série C, o Floresta somou oito pontos nos quatro jogos mais recentes e está na parte intermediária da tabela. Reação importante em busca, primeiro, da permanência na terceira divisão.

O Ferroviário voltou a jogar muito mal fora de casa e perdeu mais uma na Série D, agora em Campina Grande (PB), para o Treze-PB, gol de Karl. O time criou pouquíssimo neste domingo e assim fica bastante difícil, tanto que foi derrotado as três vezes como visitante no torneio. Nos dois jogos que fez em casa, venceu. Postura precisa mudar urgentemente.

Vítima de notícias falsas covardes sobre seu comportamento fora dos gramados, Hércules fez seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, neste domingo, contra o Juventude. O ex-jogador do Fortaleza é muito bom de bola e tem total condição de superar o começo ruim, tecnicamente, no clube do Rio.

Mais 3!

1. O PSV voltou a ser campeão holandês, neste domingo, concretizando uma reação impressionante. O Ajax liderava com nove pontos de vantagem, mas nas cinco rodadas finais somou apenas cinco pontos, enquanto o PSV somou 15.

2. Jasmine Paolini foi espetacular em Roma. A tenista italiana brilhou demais e foi campeã em simples e duplas do WTA 1000, algo raríssimo em um torneio de tamanha importância. Para Roland Garros, ela vai forte.

2. Ainda em Roma, o outro italiano, Jannik Sinner, não resistiu ao consistente Carlos Alcaraz. Não foi uma final memorável — muitos erros não forçados —, mas o espanhol dominou os pontos decisivos e segue colecionando taças.