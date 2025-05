Fortaleza na Copa do Brasil: contra o Retrô, ganhar ou ganhar

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda está no seu quinto ano como técnico do Fortaleza

Ainda muito instável na temporada, o Fortaleza encara o Retrô, na Copa do Brasil, com ampla obrigação de vencer e passar para a quarta fase. É um confronto onde não há alternativa para o Tricolor, principalmente por atuar na Arena Castelão, diante do seu torcedor, que certamente vai cobrar. A eliminação seria extremamente problemática, não apenas no aspecto financeiro, mas também em relação ao prestígio e confiança do grupo.

Não gosto muito de usar a palavra vexame, mas faço um esforço e entendo quem qualifica assim eventual desclassificação do elenco de Vojvoda. Basta olhar estrutura, nível técnico, folha de pagamento, receita ou qualquer outro critério comparativo.

Ocorre que o futebol é traiçoeiro e sempre há mérito do adversário, basta ver a dificuldade que o Retrô impôs ao Fortaleza no jogo de ida, no dramático empate por 1 a 1 do dia 29 de abril, em Pernambuco. O respeito, portanto, é fundamental e quando se fala em vexame, automaticamente se menospreza quem trabalha com um objetivo justo.

Como a responsabilidade é total do Fortaleza, o nível de concentração no gramado precisará ser total. Independentemente da escalação inicial, a energia em campo em um jogo eliminatório tem de ser diferente, ainda mais se a comparação for com a mais recente impressão.

Na derrota para o Vasco, no sábado, por 3 a 0, o Fortaleza não competiu, deixando muito a desejar em uma partida importante da Série A, sendo dominado em todos os níveis táticos e técnicos. É necessário elevar o patamar de atuação.

Fortaleza: 2 meses sem Sasha

A fratura no braço de Lucas Sasha, que vai tirá-lo dos gramados por dois meses, chegou em um momento em que o meio-campista apresentava ótima sequência no Fortaleza. Vai fazer falta.

Ceará e Fortaleza de um lado, CBF do outro

Após a queda de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, as articulações para o novo comando da entidade colocaram Ceará e Fortaleza em lado oposto ao da Federação Cearense de Futebol (FCF). Unidos, os rivais mostraram apoio público ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, ao lado de outros 28 clubes da Série A e da Série B. Marcelo Paz e João Paulo Silva — com razão — ficaram bem incomodados com a FCF por não terem sido consultados, mas a alegação da entidade estadual esteve fincada na necessária urgência para decidir um apoio comum com seus pares (no caso, os outros presidentes de entidades estaduais).

Assim, um ilustre desconhecido, Samir Xaud, representante da Federação de Roraima, foi escolhido, surpreendendo até quem, faz décadas, milita no esporte. O presidente da FCF, Mauro Carmélio, e os demais apoiadores do médico, entendem que o novo homem forte do futebol nacional vai surpreender pela juventude (tem 41 anos), capacidade de diálogo e modernização dos processos, em que pese não ter experiência alguma em futebol de alto nível.

Mais sobre as eleições da CBF

1. Ainda sobre a eleição da CBF, os votos das federações têm peso três e foram 25 assinaturas das entidades apoiando Xaud, além de 10 clubes.

2. Assim, nenhuma outra chapa conseguiu sequer se inscrever, tamanho o protecionismo.

3. É importante lembrar que os votos dos clubes da Série A têm peso dois e os da Série B, peso um.