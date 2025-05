Unidos, Ceará e Fortaleza ficaram em lado oposto ao da FCF em eleição da CBF

Foto: Montagem sobre fotos de Mateus Lotif/Fortaleza EC e FÁBIO LIMA Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, e João Paulo Silva, presidente do Ceará.

Após a queda de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, as articulações para o novo comando da entidade colocaram Ceará e Fortaleza em lado oposto ao da Federação Cearense de Futebol. Unidos, os rivais mostraram apoio público ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, ao lado de outros 28 clubes da Série A e da Série B.

A coluna apurou que Marcelo Paz e João Paulo Silva - com razão - ficaram bem incomodados com a FCF por não terem sido consultados, mas a alegação da entidade estadual esteve fincada na necessária urgência para decidir um apoio comum com seus pares (no caso, os outros presidentes de entidades estaduais).

Assim, um ilustre desconhecido, Samir Xaud, representante da Federação de Roraima, foi escolhido, surpreendendo até quem, faz décadas, milita no esporte. O presidente da FCF, Mauro Carmélio, e os demais apoiadores do médico, entendem que o novo homem forte do futebol nacional vai surpreender pela juventude (tem 41 anos), capacidade de diálogo e modernização dos processos, em que pese não ter experiência alguma em um futebol de alto nível.

Como os votos das federações na eleição da CBF têm peso três e foram 25 assinaturas das entidades apoiando Samir Xaud, além de 10 clubes, nenhuma outra chapa conseguiu sequer se inscrever. É importante lembrar que os votos dos clubes da Série A têm peso dois e os da Série B, peso um.