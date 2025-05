Fortaleza sofreu uma eliminação mais do que merecida na Copa do Brasil

Foto: Daniel Galber / Especial para O POVO Fortaleza x Retrô, pela Copa do Brasil 2025

As duas realidades não se excluem: o Retrô mereceu passar para as oitavas de final da Copa do Brasil e o Fortaleza vai ter de conviver com o fracasso retumbante na competição porque o demérito de uma atuação desorganizada foi enorme. Não vou falar em vexame, como escrevi ontem, justamente porque é injusto ferir o trabalho da equipe pernambucana (os quatro pênaltis foram batidos com maestria, por exemplo), mas o Tricolor, ao menos, precisa pensar profundamente no que está ocorrendo. Diretoria, comissão técnica e elenco são responsáveis igualmente e sabem que a derrota não é um acaso. O desempenho pífio desta quarta seguiu um roteiro semelhante ao de diversas partidas em 2025. Que pelo menos sirva para correção de rota, sob o risco de cenários ainda piores.

Ceará tem jogo difícil fora de casa

Independentemente de conseguir ou não a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, o grande desafio do Ceará, diante do Palmeiras, é jogar bem fora de casa, reter mais a bola, controlar as ações quando existir tal possibilidade.

Evidente que a derrota no primeiro confronto, no Castelão, deixou as coisas complicadas, mas há motivo suficiente para não jogar a toalha, pelo contrário, principalmente se a equipe tiver uma postura mais corajosa.

O trabalho de Léo Condé é muito bom e há um respeito enorme por parte da comissão técnica do time paulista. O técnico Abel Ferreira, não por acaso, ficou insatisfeito após o sorteio apontar o Alvinegro como adversário e fez questão de deixar o incômodo nítido. Ainda assim, o Palmeiras é favorito, tem uma equipe muito experimentada, superior tecnicamente, e está com a vantagem.

O número que importa: 15

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o placar de 2 a 1 foi o que mais ocorreu. Foram 15 vezes nos 90 jogos realizados. O 1 a 0 está em segundo (13), seguido de perto pelo 1 a 1 (12).

Tottenham, Newcastle, Crystal Palace e Bologna saem da fila

A temporada 2024/25 do futebol europeu tem mostrado histórias maravilhosas de clubes quebrando longos jejuns de títulos. O que não faltam são imagens marcantes de torcedores em estado de alegria profunda.

O Tottenham venceu o Manchester United, ontem, e conquistou a Liga Europa, encerrando 17 anos sem troféus e 41 sem títulos continentais. O Newcastle ganhou a Copa da Liga Inglesa após 70 anos. O Crystal Palace conquistou seu primeiro título na elite ao vencer a Copa da Inglaterra, batendo o Manchester City, de Guardiola.

Na Itália, o Bologna venceu o Milan na semana passada e levou a Copa da Itália após 51 anos. Na Holanda, o simpático Go Ahead Eagles encerrou um jejum de simplesmente 92 anos ao ganhar a Copa local.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Depois da demissão de Maurício Barbieri, o Athletico-PR confirmou: o novo técnico será Odair Hellmann, que volta ao Brasil após alguns anos na Arábia Saudita.

2. Endrick não será convocado por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, 26. O atacante do Real Madrid tem uma contusão muscular e está sem prazo para voltar.

3. O Fortaleza empatou com o líder Palmeiras (2 a 2) no Brasileirão sub-20, ontem, jogando em casa e subiu para 18 pontos, na sétima colocação, após 11 rodadas (são 19 no total). Os oito primeiros passam de fase.