Palmeiras não deu chances para o Ceará na Copa do Brasil

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Fernando Sobral, volante do Ceará, durante jogo contra o Palmeiras

Um amplo e irrestrito domínio do Palmeiras determinou mais um derrota do Ceará no confronto entre ambos na Copa do Brasil. Depois do 1 a 0 no Castelão, um 3 a 0 construído com bastante competência na noite desta quinta-feira, 22, sem dar qualquer chance ao Alvinegro, que também produziu pouquíssimo ofensivamente, mais uma vez devendo futebol fora de casa. Para complicar, a equipe perdeu a segurança defensiva quando tomou o primeiro gol e não conseguiu controlar o ataque paulistano, extremamente talentoso. Com um elenco experiente, um técnico sereno e uma diretoria ciente dos cenários, não vejo potencial na eliminação do Ceará para atrapalhar a boa campanha na Série A. Manter o nível de concentração será essencial até a parada para o Mundial de Clubes.

Fortaleza em busca de respostas

A demora para encontrar as causas dos problemas do Fortaleza em 2025 chama a atenção. Avaliando apenas o recorte desde a chegada de Vojvoda, em 2021, uma característica marcante do Tricolor sempre foi justamente driblar as dificuldades com rapidez e agir nas correções.

Na atual temporada, entretanto, os discursos de lamentação se repetem semana após semana, partida após partida. Ninguém no clube nega o momento péssimo, as entrevistas deixam isso evidente, mas também ninguém consegue perceber os reais motivos, incluindo diretoria, comissão técnica e jogadores. O resultado é um futebol pobre e desorganizado.

Levando em consideração que o Fortaleza segue pagando em dia, toda a boa estrutura do clube permanece, 80% do elenco foi mantido, assim como a comissão técnica, fica difícil, de fora, entender o que se passa.

A sintomáticas derrotas em decisões por pênaltis



Nas seis disputas de pênaltis mais recentes do Fortaleza, quatro derrotas. Não se trata de coincidência, mas de ausência de competência e controle psicológico. Tricolor perdeu para LDU, Retrô, Vasco e Ceará, vencendo CRB e Retrô.

Excelente ver Bia Haddad vencendo, ganhando confiança e jogando bem após uma longa fase ruim. A campanha da brasileira no WTA 500 de Estrasburgo contou, ontem, com vitória sobre a nona melhor do mundo, Emma Navarro, por 2 sets a 1. Ainda que ela não passe para a final — encara a ótima Elena Rybakina, nesta sexta-feira - Bia conseguiu vencer três partidas seguidas, num mesmo torneio, pela primeira vez em 2025.

Já viu? *

Under Black Flag. Um ótimo documentário que reúne quatro grandes astros do snowboard - Marco Feichtner, Elias Elhardt, Gigi Rüf e Kalle Ohlson - revisitando desempenhos históricos em vídeos pessoais das duas décadas mais recentes. Onde: Red Bull TV

Mais 3!

1. Das seis equipes da Série C do Campeonato Brasileiro que disputaram a terceira fase da Copa do Brasil, duas conseguiram avançar - CSA e Retrô - garantindo uma receita espetacular para o restante do ano: R$ 3,63 milhões.

2. É extremamente significativo tal valor para as equipes da terceira divisão, que contam com folhas salariais limitadíssimas. O valor tem potencial para catapultar as campanhas rumo ao acesso para a Série B.

3. Já Botafogo-PB, Brusque, Maringá e Náutico foram eliminados e não terão recursos adicionais.