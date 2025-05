Ceará: mesmo sem jogar, rodada da Série A foi boa

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos destaques do Alvinegro no Brasileirão 2025

Sem entrar em campo no fim de semana — o jogo contra o Botafogo, no Rio, foi adiado para o início do mês que vem —, o Ceará perdeu apenas uma posição - caiu para o sexto lugar - na rodada da Série A, que acabou sendo positiva para o Alvinegro, já que Bahia, Corinthians e Atlético-MG não venceram.

Com 15 pontos, o time viu o Fluminense chegar ao quinto lugar após ganhar do Vasco por 2 a 1, mas o Tricolor, do técnico Renato Gaúcho, tem 10 partidas disputadas, contra nove do elenco comandado por Léo Condé.

Ainda sobre o Ceará, o presidente do clube, João Paulo Silva, confirmou, no sábado, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, na Rádio O POVO CBN, que fará contratações na próxima janela, mas não especificou as posições. Seja como for, o clube precisa agregar atletas mais fortes tecnicamente, entregar ao treinador peças que possam ser titulares, elevando o nível de um desempenho que é bastante bom até agora.