Fortaleza: irritação pública de Vojvoda retrata indignação com o elenco

Foto: Samuel Setubal Juan Pablo Vojvoda está no Fortaleza desde maio de 2021

A derrota do Fortaleza para o Cruzeiro, no domingo, escancarou um momento delicado no clube e trouxe à tona a insatisfação do técnico Juan Pablo Vojvoda, que vai permanecer no cargo. A indignação com a atuação do elenco foi colocada de forma pública e cristalina.

Visivelmente irritado com o desempenho da equipe, o treinador argentino optou por não conceder entrevista após o apito final, atitude incomum e que reforça a gravidade da situação.

A avaliação é de que o elenco teve uma atuação muito abaixo do esperado, por mais que esteja jogando mal durante toda a temporada.

Vojvoda, conhecido por sua postura equilibrada, demonstrou, acima de tudo, sinceridade, deixando claro que o rendimento apresentado foi inaceitável diante do nível de competitividade exigido.

A irritação é reflexo de uma sequência de resultados instáveis e de um grupo que não tem correspondido às expectativas em jogos decisivos. A cobrança interna vai ficar mais nítida e mudanças no elenco vão ocorrer durante a parada de 30 dias para o Mundial.

O Fortaleza precisa reagir rapidamente para evitar que a crise técnica se transforme em algo maior, que é o rebaixamento para a Série B.