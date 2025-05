FORTALEZA: risco de rebaixamento é real

Quando parecia impossível ao Fortaleza ter capacidade de atuar pior do que a própria média na temporada 2025, eis que surge o primeiro tempo contra o Cruzeiro, no domingo, Série A do Campeonato Brasileiro. Uma equipe completamente desorganizada, sem conseguir evitar os ataques do adversário, vulnerável em todos os setores do campo, permitindo 14 finalizações e o 2 a 0 no placar. Ofensivamente também nada funcionou e a breve melhora no segundo tempo ficou condicionada ao adversário, que preferiu jogar para manter o resultado, sem exposição maior. As justificativas para o momento ruim vão continuar, mas o grande problema segue sem solução: descobrir as causas para uma fase que assusta o seu torcedor e coloca o time em risco de rebaixamento.

Sem entrar em campo no fim de semana — o jogo contra o Botafogo, no Rio, foi adiado para o início do mês que vem —, o Ceará perdeu apenas uma posição na rodada da Série A, que acabou sendo positiva para o Alvinegro, já que Bahia, Corinthians e Atlético-MG não venceram.

Com 15 pontos, o time viu o Fluminense chegar ao quinto lugar após ganhar do Vasco por 2 a 1, mas o Tricolor, do técnico Renato Gaúcho, tem 10 partidas disputadas, contra nove do elenco comandado por Léo Condé.

Ainda sobre o Ceará, o presidente do clube, João Paulo Silva, confirmou que fará contratações na próxima janela, mas não especificou as posições. Seja como for, o clube precisa agregar atletas mais fortes tecnicamente, entregar ao treinador peças que possam ser titulares, elevando o nível de um desempenho que é bastante bom até agora.

O número que importa

Terceira vitória do Ferroviário na Série D, nesse domingo, foi a terceira como mandante. O time venceu o América-RN por 1 a 0 e conseguiu entrar no G-4, ainda que tenha perdido as três partidas como visitante. Para ter mais folga na classificação — o equilíbrio está enorme — é essencial somar pontos também fora de casa.

Já na Série C, o Floresta conseguiu um resultado importante no interior de São Paulo, ao empatar sem gols com o Ituano, que está no G-8 desde o início do torneio. São cinco jogos de invencibilidade da equipe dirigida por Leston Júnior, que agora soma nove pontos (12ª colocação) e segue buscando aprimorar o sistema ofensivo, já que a defesa permanece organizada e tomando poucos gols atuando com três zagueiros.

Mais 3!

1. Espetacular a homenagem que Rafael Nadal recebeu de Roland Garros, nesse domingo. Uma cerimônia lendária para um tenista lendário, dono de 14 títulos apenas no torneio de Paris, o maior campeão possível.

2. Tudo se mostrou absolutamente inesquecível e merecido, com a quadra abarrotada de fãs, amigos, ex-membros da equipe e familiares, além da presença marcante de Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray. O ex-jogador precisou ler os discursos para não se perder entre as lágrimas e o fez em inglês, espanhol e francês.

3. O ponto mais surpreendente e genial chegou no fim da homenagem: a placa inaugurada no saibro da quadra Philippe Chatrier, a principal de Roland Garros, perto da rede, com a marca da sola de um tênis usado por Nadal e o troféu ao lado. Um tributo para sempre.