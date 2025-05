Fortaleza: 6ª pior média de público da Série A

O péssimo momento em campo tem afastado o torcedor do Fortaleza das partidas da equipe em casa no Campeonato Brasileiro. Em um cenário inédito desde 2019, quando voltou a disputar a primeira divisão, a equipe tem, após 10 rodadas, a sexta pior média de torcedores pagantes em suas partidas como mandante: 16.697.

A desconexão entre torcida e equipe está evidente. Não são apenas as derrotas, mas a forma como elas têm ocorrido. O pífio desempenho técnico e tático tem frustrado de tal forma que muitos torcedores simplesmente deixaram de ir aos jogos. Não há mais paciência.

A média do Fortaleza está acima apenas de Santos, Botafogo, Juventude, Mirassol e Bragantino. O Flamengo lidera no quesito, com 49.333 adeptos por partida no Maracanã. O Corinthians, em segundo, leva 43.841 torcedores por jogo, ainda que esteja também numa fase crítica avaliando desempenho esportivo e turbulências políticas.

Em relação ao Ceará, a equipe aparece como a oitava melhor média do Brasileirão até agora, com quatro jogos realizados no Castelão e um no Presidente Vargas. São 28.621 torcedores por encontro (além de estar atrás de Flamengo e Corinthians, também perde para São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense).

Para uma equipe que passou dois anos na Série B, considero uma presença razoável de público, muito longe de ser ruim, mas com potencial para melhorar bastante. Contra o Atlético-MG, no sábado que vem, 30 mil presentes já estão garantidos, de acordo com dados divulgados pelo clube.

O NÚMERO QUE IMPORTA

No total, a Série A já teve 99 partidas realizadas. A décima rodada teve encontro adiado — justamente Botafogo x Ceará — e por isso não chegamos aos 100 jogos. Até agora, são 52 vitórias dos mandantes, 30 empates e 17 triunfos dos visitantes.

O Barcelona renovou o contrato do atacante Lamine Yamal até junho de 2031, mais seis anos, portanto. O impressionante dessa conta é que o jogador terá apenas 23 anos ao fim do compromisso. Extremamente talentoso, com números assustadores de gols, assistências e títulos para seus 17 anos, Yamal já é um dos melhores atletas de futebol do Planeta. Seu protagonismo em campo, tão jovem e também visto na seleção espanhola, mostra que estamos diante de um raríssimo fenômeno, capaz de acumular recordes inimagináveis.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Chamou muito a atenção — positivamente — o número baixo de erros não forçados de João Fonseca na vitória sobre Hubert Hurkacz, estreia do brasileiro em Roland Garros, nesta terça-feira. Foram apenas 15, dado ainda mais relevante porque o jogo teve um bom número de games — 26 no total — terminando em 3 sets a 0.

2. Nas duas derrotas mais recentes de João, decepcionantes estreias em Roma e Estoril, tinham sido, respectivamente, 37 e 25 erros não forçados, revelando ansiedade e pressa nas execuções dos golpes.

3. A manutenção de tal nível de precisão será absolutamente fundamental no enfrentamento da segunda rodada, diante do francês Pierre Herbert, apenas número 147 do mundo e franco atirador. A pressão do favoritismo estará toda do lado de João Fonseca.