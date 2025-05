Fortaleza: o campo falou por Vojvoda

Foto: Samuel Setubal Desde 2021 no Fortaleza, Vojvoda vive seu momento de maior tensão

A derrota do Fortaleza para o Cruzeiro, no domingo (2 a 0, no Castelão), escancarou um momento delicado no clube no Campeonato Brasileiro e trouxe à tona, particularmente, a insatisfação do técnico Juan Pablo Vojvoda, que vai permanecer no cargo. A indignação com a atuação do elenco foi colocada de forma pública e cristalina.

Visivelmente irritado com o desempenho da equipe sob todos os aspectos, o treinador argentino optou por não conceder entrevista após o apito final. Fez, sim, um pronunciamento forte, atitude incomum e que reforça a gravidade da situação atual. O campo falou por Vojvoda, não havia mais o que dizer.

Da mesma forma, o CEO da SAF, Marcelo Paz, fez críticas diretas e duras ao desempenho da equipe, isso já na manhã de ontem, confirmando que mudanças vão ocorrer, com saídas e chegadas ao Pici.

A avaliação é de que o elenco teve um desempenho muito abaixo do esperado, por mais que esteja jogando mal durante toda a temporada. Vojvoda, conhecido por sua postura equilibrada, demonstrou, acima de tudo, sinceridade, deixando claro que o rendimento apresentado foi inaceitável diante do nível de competitividade exigido.

A irritação é reflexo de uma sequência de resultados instáveis e de um grupo que não tem correspondido às expectativas em jogos decisivos. A cobrança interna vai ficar mais nítida e mudanças serão visíveis durante a parada de 30 dias para o Mundial.

O Fortaleza precisa reagir rapidamente para evitar que a crise técnica se transforme em algo maior, que é o rebaixamento para a Série B. Ao que tudo indica, ao menos, o clube sabe que permanecer na Série A é o principal objetivo do ano.

Ancelotti convoca 7 atletas que jogam no Brasil



Dos 25 jogadores convocados por Carlo Ancelotti em sua primeira lista na seleção brasileira, sete atuam no Brasil. Especificamente sobre esse grupo que atua por aqui, ele contou com natural ajuda dos profissionais da CBF.

Independentemente dos jogadores relacionados — jamais teremos unanimidade —, o que me chamou mais a atenção foi a felicidade nítida do técnico em estar no comando do Brasil. Leve, sentindo-se muito bem acolhido e respondendo de forma direta e gentil, o italiano deixou de lado aquele desespero habitual de seus antecessores, sempre carregados de pressão e tensão. Ao mesmo tempo, Ancelotti, extremamente vencedor, sabe perfeitamente que foi contratado para ser campeão da Copa do Mundo, ainda que o tempo de trabalho seja curto, quase emergencial. E o treinador não se furtou de assumir tal missão.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais sobre a seleção brasileira

1. Ainda sobre a convocação, fez todo sentido Neymar ficar de fora. Para as partidas contra Equador e Paraguai, o objetivo é ter atletas com 100% de capacidade física. Não é o caso do atleta do Santos.

2. Éderson, ex-Fortaleza, foi citado e elogiado por Ancelotti em uma das respostas. O volante da Atalanta fez, de novo, uma grande temporada na Europa.

3. Já o retorno de Casemiro ocorre pela enorme confiança entre treinador e jogador, quando juntos trabalharam no Real Madrid. A ver se o volante retoma os efetivos bons momentos em campo.