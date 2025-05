Libertadores pode ser ponto de virada do Fortaleza

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Marinho deve ser titular do Fortaleza nesta noite, contra o Racing

A má fase do Fortaleza, que teve início em fevereiro e se arrasta até agora, transformou o receio do rebaixamento na grande preocupação de 2025. A meta principal do ano agora é não cair para a Série B, por mais surpreendente que isso possa ser, levando em consideração a campanha do quarto lugar de 2024, com invencibilidade em casa e recordes de pontos. A Libertadores, entretanto, tem um peso enorme e justamente em função disso a equipe vai fazer de tudo para, ao menos, empatar diante do Racing, nesta quinta-feira, na Argentina. Garantir passagem para as oitavas de final do torneio internacional, além do prestígio e das cotas, tem potencial de ser um ponto de virada para o elenco, principalmente em relação ao aspecto de confiança, que vive crise nítida.

Por mais de duas décadas converso com atletas, técnicos, preparadores e dirigentes e não tenho dúvida: aspecto emocional forte e sólido é absolutamente determinante para a construção de qualquer reação. Hoje, vendo o Fortaleza atuar, seja como visitante ou mandante, é perceptível como a equipe já entra em desvantagem contra qualquer adversário por tal ponto de vista, inclusive porque boa parte dos atletas do elenco já mostrou bem mais qualidade.

A sintonia entre Ceará e Léo Condé

Quando o presidente do Ceará afirmou desejar a permanência do técnico Léo Condé até o fim de 2027, certamente há absoluta sinceridade. Perto de completar um ano no comando do Alvinegro, o treinador tem trabalho bastante bom. Diante de limitações financeiras e técnicas relevantes, conseguiu conduzir o elenco ao acesso, foi campeão estadual este ano e faz campanha excelente na Série A, por mais que precise render mais fora de casa.

No futebol, entretanto — e João Paulo Silva sabe perfeitamente — existe a dependência de diversos cenários complexos para que as projeções sejam concretizadas. O próprio dirigente já demitiu profissionais antes do que desejaria em função de resultados ruins. Seja como for, Condé está muito bem adaptado ao clube, além de ser sério e competente. Há, sim, potencial para conseguir uma sequência relevante de tempo por aqui. Guto Ferreira, por exemplo, ficou 529 dias entre 2020 e 2021.

Nordestinos vão mal na Série C

Terminada a sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o futebol nordestino segue com problemas. Simplesmente nenhum dos oitos clubes da região está no G-8 da primeira fase, que classifica para os dois quadrangulares. São 19 rodadas e ainda há tempo, mas o cenário não é nada promissor.

Chelsea campeão da Liga da Conferência



1. Na final da Liga da Conferência, o título para o Betis teria uma relevância muito maior do que para o Chelsea. Como tal critério não entra em campo, a equipe inglesa goleou por 4 a 1, de virada, fazendo um segundo tempo perfeito.

2. Teria sido a primeira taça continental da equipe espanhola, mas a diferença técnica entre os elencos acabou por ser fundamental nos 90 minutos. Em ótima fase, o Antony foi bem marcado e pouco fez. O Chelsea era o absoluto favorito desde o início e teve mérito de conseguir confirmar em campo, afinal, só disputou a competição porque fez uma temporada 2023/2024 péssima diante de tanto investimento.

3. Com a conquista, o time azul completou a coleção dos três atuais torneios principais da Uefa: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. O clube também já tinha ganhado a Supercopa, a Recopa e o Mundial de Clubes.