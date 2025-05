O bom momento entre Ceará e Léo Condé

Foto: Lucas Emanuel/FCF Após o empate no segundo jogo da decisão do estadual, Condé conquistou seu primeiro título com o Ceará

Quando o presidente do Ceará manifestou o desejo de manter Léo Condé no comando técnico até o fim de 2027, falou com genuína convicção. Prestes a completar um ano à frente do time, o treinador vem realizando um trabalho consistente. Apesar das limitações financeiras e técnicas, ele conquistou o acesso, venceu o Campeonato Cearense nesta temporada e faz uma campanha de destaque na Série A — ainda que o desempenho fora de casa precise melhorar.

No entanto, no futebol — e João Paulo Silva sabe bem disso — muitas vezes o planejamento esbarra em cenários imprevisíveis. O próprio dirigente já precisou demitir treinadores antes do que gostaria por conta de resultados negativos. Ainda assim, Léo Condé mostra-se bem integrado ao clube, com uma postura profissional e competente. Há, sim, potencial para uma passagem duradoura. Basta lembrar que Guto Ferreira permaneceu 529 dias entre 2020 e 2021.