Fortaleza na Libertadores: vaga sim, desempenho nem tanto

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Volante Pedro Augusto foi novidade na escalação do Fortaleza

Não foi da melhor forma, mas não deixa de ser bastante importante a classificação do Fortaleza para as oitavas de final da Libertadores. Estar entre os 16 melhores times do torneio mais significativo da América do Sul, pela segunda vez, é um registro histórico e que tem potencial para aumentar a confiança do elenco. O futebol, entretanto, precisa melhorar o quanto antes. A derrota para o Racing por 1 a 0 foi inquestionável. A equipe argentina, bem mais organizada, trabalhou pela vitória, construiu diversas chances de gol e pressionou. Defensivamente, a postura do Tricolor esteve até razoável, mas, ofensivamente, outra atuação frágil, sem controle da partida. Há muito para evoluir.

Disputa no gol do Ceará

O gol do Ceará, faz um mês, tem novo titular: Fernando Miguel. Bruno Ferreira assumiu a posição durante a Série B 2024, após a contusão de Richard. Com atuações seguras e defesas decisivas, foi peça fundamental na campanha de acesso do clube, ganhando a confiança da torcida e da comissão técnica. Em 2025, manteve o bom desempenho, vinha muito bem, mas se machucou na partida contra o Vasco, pela Série A, lesão que o tirou de ação por algumas semanas.

Com a vaga aberta, Fernando Miguel, que passou quase um ano se recuperando de gravíssima contusão, assumiu a meta e rapidamente mostrou segurança e experiência, garantindo a continuidade da solidez defensiva da equipe. Bruno retornou, mas tem ficado no banco de reservas, enquanto Richard está em fase final de transição.

Em relação ao que decidiu Condé, há bons argumentos para a permanência de Fernando Miguel, como também seria compreensível o retorno de Bruno Ferreira. Pensando em meritocracia, o momento conta demais no futebol. Fernando aproveitou a chance e correspondeu bem. Por outro lado, Bruno perdeu a vaga por uma lesão, não por rendimento, e vinha em excelente fase. Poderia perfeitamente ter o direito adquirido da posição. Seja como for, a disputa é boa para o Ceará, que está bem servido de goleiros.

Ceará tenta manter bom retrospecto em casa

Melhor mandante da Série A ao lado do Cruzeiro — são 13 pontos somados em cinco jogos —, o Ceará sofreu apenas dois gols em casa. Amanhã, encara o Atlético-MG, no Castelão.

João Fonseca: vitória errando pouco

João Fonseca voltou a cometer um baixo número de erros não forçados na dura vitória sobre Pierre Herbert por 3 sets a 0, ontem, em Roland Garros. Foram apenas 26 em 36 games disputados, um bom índice, enquanto Herbert somou 43. A força absurda dos golpes de direita do brasileiro, muitos em direção do corpo do adversário, também complicaram o francês. João não perdeu nenhum set ainda e ontem jogou extremamente bem nos pontos decisivos, algo fundamental numa partida equilibrada. A campanha já é boa e ele vai atingir o melhor ranking da carreira na próxima atualização semanal, ainda que seja derrotado na terceira rodada pelo favorito Jack Draper.

Mais 3!

1. De todos os clubes da Libertadores, apenas o Palmeiras venceu os seis jogos da fase de grupos. Com 18 pontos, vai sempre fazer a segunda partida em casa, conforme for avançando.

2. O sorteio para a definição das oitavas de final da Libertadores, por sinal, será na próxima segunda-feira, às 12 horas. A ESPN Brasil transmite ao vivo.

3. Di María voltará ao Rosario Central após 18 anos. Argentino deixará o Benfica após o Mundial de Clubes.