Não foi o fim, Fernando Miguel, ainda bem

Em tempos em que o futebol se perde no ruído lamentável de diversas polêmicas bizarras e sem sentido, Fernando Miguel tem sido um raro exemplo de sobriedade, dignidade e senso coletivo, especialmente em sua passagem pelo futebol cearense.

A emocionante entrevista do goleiro do Ceará, nessa sexta-feira, foi mais do que um desabafo de superação pessoal, mas uma aula de caráter, resiliência e compreensão do jogo para além das quatro linhas. Aos 40 anos, depois de encarar uma grave lesão no joelho, uma infecção bacteriana no pós-operatório, duas cirurgias e meses de antibióticos, Fernando Miguel se comoveu ao falar sobre o simples ato de voltar a campo.

"Talvez fosse o fim, e está sendo um recomeço" é uma das frases marcantes ditas pelo goleiro, com os olhos marejados, lembrando dos dias difíceis e da ajuda da mulher e da família, quando o objetivo, no meio de dias não tão bons e da desconfiança se voltaria a atuar, era apenas conseguir levar e buscar as filhas à escola (quem é pai, sabe como é sempre um momento especial do dia a dia).

Mas essa não é a primeira vez que Fernando Miguel demonstra grandeza fora do campo. Em 2022, ainda no Fortaleza, quando o clube enfrentava a ameaça do rebaixamento na Série A, ele procurou a diretoria para sugerir uma alternativa: abrir mão de sua permanência no elenco para liberar espaço na folha salarial. Tudo para que o clube pudesse investir em atacantes que ajudassem na recuperação do time. Um gesto incomum, corajoso — e absolutamente leal, que surpreendeu bastante a diretoria do Tricolor .

Mais do que um atleta, Fernando Miguel tem sido um jogador de grupo, de palavra, de consciência. A trajetória recente dele no Ceará — onde é titular numa campanha sólida na Série A — reforça a imagem de um profissional que entende o futebol em sua complexidade: como espaço de performance, mas também de humanidade.

Fico pensando como é fácil exaltar defesas espetaculares ou títulos conquistados. Também é fácil criticar uma falha, apontar erros. Mais raro é reconhecer quem, nos bastidores ou nos momentos de vulnerabilidade, ensina pelo exemplo. Fernando Miguel é um desses. Ainda bem que não foi o fim, meu caro.

O número que importa

Trent Alexander-Arnold será reforço do Real Madrid já para o Mundial de Clubes. O mais talentoso lateral-direito do mundo (opinião do colunista) deixou o Liverpool e assinou contrato por seis anos com o clube espanhol.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Nunca é agradável quando Ceará e Fortaleza jogam no mesmo dia e horário. Não dá para torcer em paz, nem para secar em paz. Para a imprensa, dia de escalas em dobro e pensar em logística especial, mas é que o vai ocorrer amanhã, às 18h30min.

2. O Ceará, melhor mandante da Série A, recebe o Atlético-MG, no Castelão com milhares de torcedores. Jogo para aproveitar o bom momento em casa e fazer três pontos. O Galo vive temporada bastante instável, apesar do ótimo elenco. É preciso aproveitar.

3. Já o Fortaleza encara o Flamengo, no Rio, buscando sair da inércia ofensiva. O time marcou apenas um gol nos cinco jogos mais recentes — na eliminação contra o Retrô na Copa do Brasil —, situação que mostra o tamanho do problema na criação e onde deve ser o foco da reação.