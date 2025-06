Após 50 mil no Castelão, Ceará tem a 6ª melhor média de público da Série A

Foto: Samuel Setubal/O POVO Torcida do Ceará durante jogo contra o Atlético-MG

O Ceará alcançou um novo degrau no ranking de médias de público do Campeonato Brasileiro, subindo para a sexta colocação. O clube registra, até o momento, média de 32.177 pagantes por partida (193.062 no total, em seis encontros como mandante), após colocar 50 mil torcedores na derrota para o Atlético-MG, no domingo.

Entre os nordestinos, o Alvinegro perde para o Bahia, terceira melhor média no geral, com 39.025 pagantes por jogo. Já o Fortaleza segue na 15ª posição, média de 16.697 torcedores por encontro. No total, em cinco partidas, levou 83.487 pagantes em cinco partidas como mandante.

A liderança permanece com o Flamengo, com média de 51.299 pagantes. Completam o grupo dos cinco primeiros colocados Corinthians, Bahia, Cruzeiro e São Paulo.