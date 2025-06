Fortaleza sofre colapso e é goleado pelo Flamengo no Maracanã

Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza E O time carioca abriu apenas um gol de vantagem na primeira etapa, mas dominou o segundo tempo

Sob qualquer critério que se analise futebol — o caro leitor pode escolher —, a goleada do Flamengo sobre o Fortaleza por 5 a 0, neste domingo, foi absolutamente justa. Mais que isso: o placar pode ser considerado até modesto diante do volume de jogo apresentado pelo time carioca, empurrando o Tricolor para a zona de rebaixamento, agora na 17ª colocação.

Além dos gols marcados, todos muito bem construídos, contando com a participação de diversos jogadores trocando passes e tendo plena liberdade, o goleiro João Ricardo fez quatro defesas importantes e o árbitro ainda deixou de marcar um pênalti claro de Gustavo Mancha sobre Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo.

Foi uma partida onde o mérito máximo do Flamengo encontrou o demérito máximo da equipe de Vojvoda, nenhuma novidade na desastrosa temporada. Novamente o Tricolor deixou a desejar na postura e na construção ofensiva — marcou apenas um gol nos últimos seis jogos — e defensivamente inexistiu, permitindo demais ao ótimo elenco comandando por Filipe Luís, que quase tropeçou na Libertadores durante a semana, por sinal.

Ceará perde a primeira em casa

Em relação ao Ceará, a primeira derrota em casa fez o time perder várias posições na tabela. O Alvinegro caiu para a décima colocação, mas está com um jogo a menos, que será realizado na próxima quarta, contra o Botafogo, no Rio. O time de Léo Condé ficou pela primeira vez sem marcar jogando como mandante na Série A, conhecendo assim seu primeiro insucesso na competição diante da torcida (mais de 50 mil pessoas). Pontuar contra o atual campeão brasileiro será importantíssimo.

A boa defesa do Floresta na Série C



O Floresta segue com um dos melhores sistemas defensivos da Série C. Em oito jogos, sofreu apenas cinco tentos. No sábado, venceu o Itabaiana por diferença minima (1 a 0), subindo para 12 pontos.

Ainda sobre o Floresta, a campanha do time da Vila Manoel Sátiro, sob o comando do técnico Léston Júnior, é absolutamente pragmática. O esquema segue com três zagueiros e, quando não há a posse de bola, uma linha de cinco defensores se forma, contando com um meio-campo que também tem como alvo principal impedir o adversário de jogar.

O estilo não é bonito, mas tem somado pontos relevantes e a equipe tem brigado firme pelo G-8. Para se ter uma ideia, no ano passado, quando a briga foi totalmente contra o rebaixamento, foram 19 pontos no total, apenas sete a mais do que a campanha atual, construída com menos da metade das partidas previstas na primeira fase.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PSG chega ao auge



1. O mais do que merecido título do PSG na Liga dos Campeões, no sábado, pode ter dado a impressão de que o clube investiu pouco na temporada, justamente por não contar mais no elenco com estrelas globais do tamanho de Messi, Neymar e Mbappé, mas não foi nada disso.

2. A estratégia do técnico Luis Enrique e da diretoria de futebol foi formar um elenco com características diferentes de atletas, mas foram gastos 240 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) na temporada 2024-2025. É uma pancada de dinheiro.

3. Aliás, sobre o treinador espanhol, foi um trabalho enorme na condução de um grupo jovem, tanto no aspecto tático, como no comportamental, conseguindo conquistar o mais relevante título da história do clube de Paris.