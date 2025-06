Fortaleza: firme no cargo, Vojvoda vai se livrar de jogadores insatisfeitos

Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP Técnico Vojvoda no jogo Bucaramanga x Fortaleza, no Estádio Américo Montanini, pela Copa Libertadores 2025

No comando do Fortaleza desde 2021, Juan Pablo Vojvoda segue mantido com firmeza no cargo, respaldado pela diretoria, por mais que o futebol e os resultados da temporada sigam muito abaixo do mínimo aceitável.

O argentino, que tem se apresentado extremamente desanimado e triste nas entrevistas coletivas, sabe que o seu trabalho tático precisa melhorar muito e que não há margem para erros nas próximas contratações. Além disso, já deixou claro para os dirigentes, que já estão em busca de soluções: precisa que atletas insatisfeitos sejam transferidos para outras equipes. Há uma grande decepção no clube com o comportamento de alguns atletas.

Internamente, Vojvoda já comunicou sua intenção de promover modificações severas e relacionou nomes que não quer mais contar, certo que a permanência de desmotivados compromete o rendimento coletivo e afeta negativamente o vestiário. A ideia é priorizar quem está ligado ao projeto e disposto a contribuir com a famosa intensidade, dentro e fora de campo.

Uma lista de dispensas não será revelada e por um motivo evidente: não desvalorizar o produto e nem provocar a ira de empresários e dos próprios atletas. Tal comportamento não faz parte do modo de agir da diretoria do Fortaleza. Matéria exclusiva do O POVO, entretanto, revelou alguns nomes já.