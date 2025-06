Fortaleza x Vélez: o tempo é aliado para os dois times em crise

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza não vence há seis jogos, período em que fez um gol

Caso Fortaleza e Vélez Sarsfield entrassem em campo hoje, em qualquer estádio do planeta, para disputar um jogo decisivo, seria impossível prever o resultado. Ambos vivem um 2025 muito ruim, com sérios problemas técnicos e táticos, o que tornaria a partida imprevisível, mas pelos piores motivos possíveis para seus torcedores.

Para sorte — ou falta dela — o tempo será um aliado para ambos, desde que aproveitado com sabedoria. Com a pausa para o Mundial de Clubes, a Conmebol marcou o encontro entre eles, válido pelas oitavas de final da Libertadores e definido ontem, por sorteio, apenas para meados do mês de agosto.

Ceará caiu para 10º, mas pode voltar a 6º

O Ceará, ainda com um jogo a menos na Série A, perdeu quatro posições na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, justamente após a derrota para o Atlético-MG, domingo, no Castelão, por 1 a 0. Caiu de sexto para décimo lugar, um prejuízo bastante considerável.

Amanhã, entretanto, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro — justamente a partida que tinha sido adiada — uma chance se abre para a equipe retomar exatamente a posição anterior. Para tanto, precisa vencer e fazendo algo que ainda não conseguiu no torneio: triunfar como visitante.

Somando três pontos, o Alvinegro sobe para 18 e deixa para trás, de uma vez só, o próprio Botafogo, além de Atlético-MG, Mirassol e Bahia. Caso empate ou perca, vai consolidar a décima posição, ou seja, não sairá do lugar.

Ceará tem sexta melhor média de público da Série A



O Ceará alcançou um novo degrau no ranking de médias de público da Série A, subindo para a sexta colocação. O clube registra, até o momento, média de 32.177 pagantes por partida.

No total, o Alvinegro levou 193.062 torcedores em seis encontros como mandante, após colocar 50 mil torcedores na derrota para o Atlético-MG, no domingo passado.

Entre os nordestinos, o Bahia tem a terceira melhor média no geral, com 39.025 pagantes por jogo. Já o Fortaleza segue na 15ª posição, média de 16.697 torcedores por encontro. No total, em cinco partidas, levou 83.487 pagantes como mandante.

A liderança permanece com o Flamengo, com média de 51.299 pagantes. Completam o grupo dos cinco primeiros colocados Corinthians, Bahia, Cruzeiro e São Paulo.

Mais 3!

1. Infelizmente sem cearenses na disputa, a CBF fez o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, ontem. Dos oito confrontos, considero que em três há favoritos claros: Bahia x Retrô, Cruzeiro x CRB e Vasco x CSA, com Bahia, Cruzeiro e Vasco carregando enormes obrigações.

2. Já nos outros cinco embates, não consigo ver favoritos tão evidentes. Vejo equilíbrio, por mais que em níveis diferentes: São Paulo x Athletico-PR, Flamengo x Atlético-MG, Internacional x Fluminense, Botafogo-RJ x Bragantino e Corinthians x Palmeiras.

3. Miguel Ángel Russo acertou retorno ao Boca Juniors (tinha passagens em 2007, 2008, 2020 e 2021). A temporada 2025 é decepcionante e o primeiro desafio do técnico é bem "tranquilo": o Mundial de Clubes da Fifa.