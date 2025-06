Ceará encara Botafogo no último jogo pela Série A antes do Clássico-Rei

Foto: Lucas Emanuel/ FCF Pedro Raul não marca pelo Ceará há oito partidas seguidas

O importantíssimo enfrentamento do Ceará diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, jogo válido pela décima rodada da Série A, será a última partida do Alvinegro no torneio (tem Copa do Nordeste no próximo sábado) antes de encarar o Fortaleza, no primeiro embate marcado para depois da paralisação do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, já em meados de julho.

O cenário acabou sendo transformado porque a partida da rodada 12, Fluminense x Ceará, inicialmente marcada para o dia 11 de junho, não vai ocorrer e a CBF já anuncia em seu site que a data está indefinida. Como o Flu viaja para o Mundial de Clubes da Fifa, o adiamento foi aceito pela entidade.

Como lembrei ontem, uma vitória garante ao Ceará subir quatro posições na tabela, da décima para a sexta colocação, mas até mais relevante do que isso será observar a postura da equipe de Léo Condé fora de casa.

Até agora, o time só somou dois pontos como visitante, dos 12 possíveis. Foram empates contra o Bragantino (2 a 2) e Santos (0 a 0), derrota para Juventude (2 a 1) e Bahia (1 a 0). Em todas teve muito menos posse de bola do que o adversário e ficou atrás no número de finalizações.

A postura, portanto, precisa ser outra. Trabalhar a bola com qualidade, evitar que Pedro Raul e Pedro Henrique fiquem isolados (o meio-campo necessariamente terá de fazer aproximações) e construir jogadas com toque de bola desde o sistema defensivo. Dessa forma, é possível minimizar as ligações diretas, que facilitam demais a marcação adversária.

Goleiro Tadeu, do Goiás, batedor de pênaltis oficial do clube que lidera disparadamente a Série B, tem seis gols marcados na temporada, mais do que muitos atacantes por aí.

No comando do Fortaleza desde 2021, Vojvoda segue firme no cargo, por mais que o futebol e os resultados da temporada sigam muito abaixo do mínimo aceitável. O argentino, que tem se apresentado extremamente triste nas entrevistas coletivas, sabe que o seu trabalho tático precisa melhorar muito e que não há margem para erros nas próximas contratações. Além disso, já deixou claro para os dirigentes, que já estão em busca de soluções: precisa que atletas insatisfeitos sejam transferidos para outras equipe. Há uma grande decepção no clube com o comportamento de alguns deles.

Internamente, Vojvoda já comunicou sua intenção de promover modificações severas e relacionou nomes que não quer mais contar, certo que a permanência de desmotivados compromete o rendimento e afeta negativamente o vestiário. A ideia é priorizar quem está ligado ao projeto e disposto a contribuir com a famosa intensidade, dentro e fora de campo. Uma lista de dispensas não será revelada e por um motivo evidente: não desvalorizar o produto e nem provocar a ira de empresários e dos próprios atletas. Tal comportamento não faz parte do modo de agir da diretoria do Fortaleza.

1. Caso Arthur Cabral, ex-Ceará, seja contratado pelo Botafogo, vejo muita chance de bom desempenho.

2. A regra de dois toques em pênalti, no futebol, mudou. Caso seja gol, agora a batida terá de voltar e não ser anulada.

3. Acredite: hoje tem Copa do Nordeste, Bahia x Confiança. Bizarro o que fizeram com o torneio.