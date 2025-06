Ceará: defesa abaixo do normal comprometeu contra o Botafogo

Foto: Vitor Silva / Botafogo Ceará segue sem vencer fora de casa na Série A

Uma noite ruim do sistema defensivo do Ceará comprometeu o resultado diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. Não foi por acaso, portanto, que pela primeira vez no Campeonato Brasileiro a equipe sofreu três gols e ainda viu o adversário criar outras diversas oportunidades. Não me refiro apenas aos equívocos dos jogadores da linha defensiva, mas o meio-campo concedeu espaços demais, chamou o adversário e o time não conseguiu proteger a área com competência, como vinha ocorrendo em outros confrontos, tanto que o Ceará entrou em campo com uma das defesas menos vazadas da competição. Taticamente, um primeiro tempo ofensivamente frágil, mas uma segunda etapa com produção bem melhor, até indicando um caminho para o futuro, mas insuficiente para compensar os erros lá atrás.

A estreia do Brasil de Ancelotti

Bem mais relevante do que o resultado do confronto contra o Equador, nesta quinta, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, será observar a forma do Brasil atuar, pela primeira vez, sob o comando de Carlo Ancelotti. Com uma ou outra exceção, são os mesmos atletas que estavam jogando mal com Fernando Diniz e Dorival Júnior, técnicos que não deixaram legado positivo do ponto de vista tático.

É importante destacar que, mesmo com a irregularidade da campanha, e jogando mal, a seleção brasileira, pela qualidade individual dos jogadores, tem 21 pontos, está na quarta colocação. Não se cogita, portanto, não se classificar, o que tira do novo treinador, ao menos, a pressão imediata por resultados.

Aliás, Ancelotti é dono da convicção da sua responsabilidade, mas pelo seu histórico de títulos e experiência, terá a serenidade como aliada, além de extrema boa vontade dos jogadores, dirigentes e até da torcida.

Equador é um rival difícil na estreia



O Equador é um bom time, entrosado e vai dar trabalho para o Brasil, ainda mais jogando em casa. A equipe tem campanha de 26 pontos — sete vitórias, cinco empates e duas derrotas — mas a tabela aponta 23 porque a equipe entrou com menos três pontos em função da punição aplicada pelo Tribunal Arbitral do Esporte devido a problemas com a documentação do jogador Byron Castillo.

Ceará renova com Bruno Ferreira

Acertou a diretoria do Ceará ao se antecipar e renovar o contrato do goleiro Bruno Ferreira, que terminaria em 2025. O compromisso agora vai até 2027. O jogador tem mostrado qualidade desde que chegou ao clube, independentemente de já ter alternado posição de reserva e titular. Quando surgiram oportunidades para atuar, como na Série B do ano passado e nesta temporada, até se machucar, mostrou segurança e um ótimo comportamento de grupo, considerando também não se tratar de um atleta com custos salariais elevadíssimos.

Mais 3!

1. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers começam a decidir o título da NBA na noite desta quinta-feira, primeira da tradicional melhor de sete partidas. É uma final surpreendente, se fosse cravada no início da temporada, mas o mérito de ambos é irrefutável.

2. Seja como for, será um raro campeão do melhor basquete do planeta. O Pacers jamais levantou a taça em 58 anos de sua história na NBA. O Thunder (favorito), que se mudou de Seattle em 2008, só ganhou em 1979, quando chamava SuperSonics

3. Por falar em basquete, no NBB, Franca vai encarar o Minas na final, mas numa melhor de cinco jogos.

O primeiro, no sábado que vem, em Franca, interior paulista.