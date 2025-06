Acredite: a Copa do Nordeste ainda existe e terá rodada decisiva neste sábado

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul já tem 11 gols com a camisa do Ceará

A administração anterior da CBF tratou tão mal o calendário da Copa do Nordeste desta temporada que é preciso fazer esforço para lembrar que ela segue em disputa e a primeira fase termina neste sábado, 7, com quatro partidas, incluindo o enfrentamento do Ceará diante do Sampaio Corrêa (o grupo do Fortaleza já terminou faz mais de dois meses).

O Alvinegro tem obrigação absoluta de se classificar, até porque a condição é muito favorável, bastando vencer por qualquer placar ou empatar, desde que o Náutico não ganhe do Bahia por cinco ou mais gols. A principal missão da equipe é manter a concentração e entender que, sim, a competição é relevante por motivos financeiros e também de prestígio, além de estar no gosto do torcedor, que reconhece o tamanho do torneio.

Abordando agora com mais calma a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, ficou muito claro diante do Equador, na quinta-feira, que o desafio principal será a construção ofensiva. É impressionante a ausência de ideias, associações e variações ofensivas para propor o jogo, mas também não surpreende, tendo em vista que dos trabalhos de Fernando Diniz e Dorival Júnior nada se aproveita.

Não penso que falte talento ao elenco da seleção brasileira — muitos atletas, com constância, têm feito ótimas temporadas por seus clubes — mas concordo com a observação de que a geração não tem enormes destaques individuais como em outros tempos. Tal cenário faz com que o trabalho tático — hoje inexistente — seja urgentíssimo. Quando se vê times como Espanha, Argentina, Portugal e França jogando (os grandes favoritos para a Copa do Mundo 2026), o estágio atual do Brasil é extremamente inferior.

Raphinha escolhido o craque do Campeonato Espanhol



Com absoluto mérito, Raphinha foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol da temporada 2024-2025. O brasileiro jogou uma barbaridade no título do Barcelona. Na competição, foram 18 gols e 11 assistências em 36 partidas.

Fortaleza ganha prêmio de governança

O Fortaleza foi um dos ganhadores do Prêmio de Governança da Sport Insider, entregue nesta semana, em São Paulo, no Pacaembu. Instituições esportivas — não apenas de futebol — foram avaliadas com notas objetivas tendo como base os balanços financeiros. Independentemente do momento negativo em campo na atual temporada, o trabalho de gestão do clube, que envolve Marcelo Paz e diretorias diversas, é referência.

Backstory: Serena vs The Umpire. Documentário de cerca de 50 minutos conta os detalhes da enorme polêmica da final do US Open de 2018 entre Serena Williams e Naomi Osaka, quando Serena teve um confronto impressionante e chocante com o árbitro português Carlos Ramos. Onde: Disney Plus

1. Assim como a final feminina em Roland Garros (Sabalenka x Gauff, hoje), a masculina será entre o número 1 e o número 2 do mundo, Sinner x Alcaraz.

2. O italiano e o espanhol já se enfrentaram 11 vezes no circuito, com sete vitórias de Alcaraz, inclusive nos quatro confrontos mais recentes.

3. Sempre que ambos se enfrentam é jogaço. Não será diferente amanhã, ainda mais no palco francês.