Estreia de Ancelotti na seleção teve boa apresentação da defesa

Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP Brasil e Equador pouco ameaçaram as defesas adversárias

Na estreia de Ancelotti pelo Brasil, o que era óbvio ficou ainda mais claro no empate sem gols, pelas Eliminatórias: há muito trabalho pela frente (e pouco tempo). O primeiro tempo da partida contra o Equador foi extremamente burocrático. As duas equipes mostraram muita dificuldade para criar ofensivamente e pouca vontade de arriscar. Por outro lado, organização defensiva não faltou. Estêvão foi o mais atuante do Brasil, jogando fixo pela direita e incomodando a defesa adversária. Já na segunda etapa, o confronto melhorou — não muito, é verdade —, os ataques apareceram mais e os goleiros, ao menos, trabalharam um pouco. Sem inspiração, entretanto, o zero não saiu do placar, mas o fato da seleção brasileira não ter perdido para um bom time evita o caos para cima do treinador.

Série A com rodadas alinhadas... mas não por muito tempo

Após Botafogo 3x2 Ceará, na quarta-feira passada, o Campeonato Brasileiro, liderado pelo Flamengo, ficou com 11 rodadas completas disputadas, totalizando 110 partidas realizadas. Todos os times, portanto, estão na mesma página, mas isso vai acabar porque quatro jogos já foram adiados pela CBF, atingindo oito times — sem previsão de data — em função do Mundial de Clubes da Fifa.

Outros confrontos também devem ser modificados, o que fará a tabela da Série A ficar contaminada, infelizmente, porque o ideal, sempre, é que todas as equipes estejam com o mesmo número de confrontos. O próprio Ceará não enfrentará o Fluminense na 12ª rodada e ficará com um jogo a menos, sabe-se lá por quanto tempo.

Até agora, a média de gols da Série A segue muito baixa, 2,2 por encontro (para efeito de comparação breve, o Campeonato Alemão terminou agora com média de 3,14 gols por partida e o Campeonato Inglês com 2,93). Foram, no Brasileirão, 244 tentos marcados no total, 154 pelos mandantes e 90 pelos visitantes.

A melhor campanha fora de casa segue do Palmeiras, enquanto Vasco e Juventude têm os piores desempenhos como visitante. Já o Cruzeiro é o melhor mandante, enquanto o Sport é o pior.

Espanha e França fazem duelo de 9 gols



A Espanha, com absurdo talento ofensivo e num jogo incrivelmente incomum pelos gols marcados, bateu a França por 5 a 4, ontem, e está na final da Liga das Nações da Uefa. Vai enfrentar Portugal, no próximo domingo. Detalhe: a média de idade dos titulares da seleção espanhola é de apenas 24 anos. Elenco para muitos anos.

Já são 10 classificadas para a Copa do Mundo

Ainda sobre seleções, agora são 10 as classificadas para a Copa de 2026. Ontem, Jordânia e Uzbequistão garantiram presença pela primeira vez na história. Além da dupla, estão na competição: EUA, México e Canadá (o trio de anfitriões), Argentina, Coreia do Sul, Irã, Japão e Nova Zelândia. Ainda faltam 38 vagas, até porque, não custa lembrar, serão 48.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sabalenka e Gauff decidem Roland Garros

1. Aryna Sabalenka e Coco Gauff farão a final feminina de Roland Garros. É o encontro, respectivamente, entre a número 1 e a número 2 do mundo. Se fosse no futebol, daria para dizer que a "camisa pesa".

2. Aos 27 anos, Sabalenka carrega o favoritismo. Vive momento impressionante. Venceu 24 dos 26 jogos mais recentes, incluindo a final de Madri, justamente contra Gauff.

3. Aos 21 anos, a americana vem bem demais também. São 16 vitórias nos últimos 18 jogos. No confronto direto entre ambas, 10 partidas: 5 a 5.