Ceará: obrigação cumprida e mercado à espera

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Galeano marcou o gol da virada do Ceará diante do Sampaio Corrêa

Foi importante o Ceará cumprir sua obrigação e vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no sábado, garantindo vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste - vai enfrentar o Sport. Mesmo encarando um adversário da Série D e que passa por problemas técnicos sérios, o resultado era essencial para manter a confiança. Uma eventual eliminação teria chance de gerar consequências bem ruins. Agora, com mais de um mês sem jogos, o elenco ganha tranquilidade para descansar, treinar, ajustar a parte tática e se planejar melhor, com foco total na disputa da Série A, onde o desafio é maior e a margem de erro, menor. A diretoria precisa agir no mercado e contratar atletas que cheguem com potencial de titularidade. Compor o elenco não adianta.

Ainda sobre a Copa do Nordeste, o Ferroviário encara o CSA, enquanto o Fortaleza vai enfrentar o Bahia nas quartas de final, como esperado. Não há data para as partidas, podendo ser em julho ou em setembro, o que torna qualquer prognóstico mais complicado ainda (e também por serem confrontos únicos). Seja como for, pelo desempenho até agora na temporada, Tricolor e Ferrão não são favoritos por vaga nas semifinais.

Por falar em Fortaleza, o time acertou a contratação de Diego Valdés. O chileno tem uma característica importante para o elenco: é um meio-campista ofensivo, que colecionou ótimos números nas primeiras três temporadas pelo América-MEX, mas que rendeu pouco nos 12 meses mais recentes. Toda contratação é um risco, mas essa tem uma característica de pressão maior: quando o clube, em crise técnica, faz a opção de contratar um atleta de 31 anos por quase R$ 20 milhões, é para buscar resultados positivos imediatos. A ver.

O número que importa

Ao vencer Jannik Sinner, de virada, por 3 sets a 2, neste domingo, Carlos Alcaraz manteve a invencibilidade em finais de Grand Slams e levou seu segundo troféu de Roland Garros. São cinco decisões e cinco títulos no total, mostrando, além da qualidade do jogo, uma força mental soberba.

Por falar na partida, foi a mais longa final da história de Roland Garros, um dos mais relevantes do planeta, com 5h29min. Além da marca, o confronto ganhou contornos épicos pelo nível técnico e uma intensidade física absurda, deixando tudo imprevisível. Ambos, ainda muito jovens, protagonizaram trocas espetaculares do início ao fim, demonstrando por quais motivos dominam o circuito há dois anos (juntos, ganharam sete dos oito títulos mais recentes de Grand Slams).

Sinner começou melhor, vencendo os dois primeiros sets com precisão cirúrgica e agressividade, mas Alcaraz mostrou resiliência e virou com uma exibição histórica, unindo criatividade e potência. Com apenas 23 e 22 anos, respectivamente, já consolidaram uma das maiores rivalidades do esporte e tudo indica que seguirão dominando os principais torneios por muitos anos.

Mais 3!

1. Grande jogo entre Espanha e Portugal (2 a 2), neste domingo, para definir, nos pênaltis, o título português da Liga das Nações da Uefa. A competição é um sucesso.

2. Cristiano Ronaldo, 40 anos, fez mais um gol (938 na carreira, absurdo) e novamente se tornou protagonista.

3. Kylian Mbappé brilhou de novo ao marcar na vitória da França por 2 a 0 sobre a Alemanha, disputa do terceiro lugar da Liga das Nações, também ontem. Foi o gol 50 dele pela seleção. Faltam sete para alcançar Giroud no topo da lista.