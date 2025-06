Seleção brasileira: a escalação é Raphinha e mais dez

Foto: Josep LAGO / AFP Atacante Raphinha brilhou na temporada com o Barcelona

O Brasil vive um momento desconfortável nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Lógico que o ambiente mudou bastante — para melhor — com a chegada de Ancelotti e a classificação para a Copa do Mundo está próxima (convenhamos que não é das tarefas mais difíceis, pricipalmente após Fifa aumentar para 48 o número de seleções no Mundial), mas o jogo deste terça, em São Paulo, pede que a equipe apresente um futebol melhor, mais dinâmico e construtor ofensivamente. O time está atrás do Paraguai na tabela e uma vitória consistente vai ajudar no processo de confiança com a nova comissão. O adversário, aliás, faz campanha sólida, ocupa o terceiro lugar e chega embalado por um futebol competitivo e bem ajustado.

É nesse cenário que a volta de Raphinha soa quase como um alívio. O atacante, que brilhou na última temporada europeia pelo Barcelona, retorna ao time com status de peça-chave. E com razão, até porque, hoje, é um dos melhores jogadores do planeta, incontestavelmente.

Contra um Paraguai organizado, disciplinado e perigoso, o Brasil tem de demonstrar mais do que vontade e organização defensiva, como foi no empate sem gols contra o Equador, na semana passada. A equipe precisa de criatividade, eficiência, organização e, principalmente, coragem. Raphinha oferece exatamente isso, com movimentações inteligentes e capacidade de decidir. Sua presença tem potencial para devolver ao time um fator de desequilíbrio, algo que a seleção sente falta, ainda que tenha bons e ótimos jogadores. A classificação antecipada é possível: basta vencer e torcer por um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela.

Ceará lucra com venda de Lelê



Os R$ 2 milhões que o Ceará vai receber do Fluminense pela venda de Lelê para o Nagoya Grampus, do Japão, é fruto essencialmente de um contrato bem feito pela diretoria do clube. Independentemente do jogador estar rendendo bem ou não — por acaso, não estava — o Alvinegro se protegeu e garantiu um valor justo pela quebra do empréstimo.

Arthur no Fogo; Soteldo no Flu

Reforço do Botafogo, Arthur Cabral tem todos os predicados para se dar muito bem na equipe carioca. Por mais que tenha feito uma temporada recente com poucas chances na equipe titular do Benfica, seu estilo de jogo e talento seguem firmes. Levando em conta que seu novo time está mais do acostumado a jogar com um centroavante, a potencial fica ainda mais atrativo.

Por falar em contratações de times brasileiros que estarão no Mundial, o Fluminense vai pagar ao Santos R$ 30 milhões por 50% dos direitos econômicos de Soteldo. É mais uma negociação que mostra como o mercado por aqui está fora de controle em relação aos exorbitantes valores praticados.

Mais 3!

1. Cristian Chivu é o novo técnico da Inter de Milão. Foi um ótimo zagueiro e jogou pela equipe, com sucesso, por oito temporadas (de 2007 a 2014). Simone Inzaghi foi para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

2. A final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, no domingo, ainda reverbera e repercutiu demais durante toda a segunda-feira. Impressionante o que os dois fizeram em Paris.

3. Ainda sobre tênis masculino, João Fonseca subiu para a 57ª posição do ranking da ATP, sua melhor marca histórica. Ele subiu oito colocações depois de ter conseguido atingir a 3ª rodada em Roland Garros.