Brasil: o desafio após a obrigação cumprida

Foto: Nelson Almeida/AFP Vinícius Jr comemora gol do Brasil com Matheus Cunha

O Brasil está na Copa de 2026 e não fez mais do que a absoluta obrigação. O cenário é tão tranquilo que até com trabalhos péssimos pelo caminho das Eliminatórias — promovidos por Fernando Diniz e Dorival Júnior —, a dificuldade foi mínima.

Diante do Paraguai, vitória por 1 a 0, nesta terça-feira, segundo jogo da equipe sob o comando de Ancelotti, novamente o posicionamento defensivo foi sólido, com e sem bola. O sistema ofensivo, entretanto, segue como grande desafio. Diante de um adversário que optou por apenas marcar, faltou velocidade, aceleração e entrosamento para o ataque brasileiro, por mais que já tenha sido bem melhor em relação ao empate diante do Equador, na estreia do italiano.

Fortaleza e os longos contratos com atletas

O Fortaleza, já faz um bom tempo, tem adotado a correta política de contratos longos com seus jogadores, cenário que reflete uma gestão estruturada, com foco em planejamento e estabilidade. No entanto, como quase tudo no futebol, essa estratégia tem seu ônus — e não é pequeno, especialmente quando as coisas não caminham como o esperado.

O bônus de contratos mais extensos é evidente: segurança jurídica, fidelização de atletas e um sinal claro ao mercado de que o clube tem caixa e pretende manter uma base sólida, além de visão de mercado. Isso favorece o desenvolvimento de elenco, o entrosamento e até a valorização dos chamados ativos (sim, do ponto de vista financeiro, os jogadores são tratados assim). Para o atleta, também há vantagens: garantia de renda por um período maior, tempo para se adaptar e estabilidade para crescer tecnicamente.

Mas o outro lado da moeda está pesando em 2025. O clube convive com jogadores que, apesar do investimento, não entregam o esperado. Dispensas tornam-se complexas. Rescisões custam caro, e muitos atletas, amparados pelo contrato que o próprio clube ofereceu, não têm interesse em abrir mão de valores ou em negociar saídas amigáveis. E nem devem: estão dentro do seu direito. O risco, afinal, é parte do pacote assumido por quem oferece o vínculo longo.

É nesse ponto que o mérito do planejamento esbarra na necessidade de execução precisa. Não basta organizar, é preciso acertar mais do que errar, como o Fortaleza fez até o ano passado, mas onde derrapa na atual temporada. Um contrato longo mal avaliado transforma-se rapidamente em um peso na folha e em um obstáculo técnico. Por isso, reforçar os processos de avaliação e de tomada de decisão para a próxima janela de contratações passa a ser tão importante quanto o contrato em si.

Fabian Wirtz no Liverpool

Por quase R$ 1 bilhão (incluindo possíveis bônus), Fabian Wirtz vai deixar o Bayer Leverkusen para jogar no Liverpool. O meio-campista de 22 anos fez um temporada brilhante na Alemanha e é daqueles capazes de colaborar com gols e assistências na mesma proporção.

Mais 3!

1. A Austrália garantiu presença na Copa do Mundo depois de vencer a Arábia Saudita por 2 a 1, ontem. Sexta vez seguida da equipe no torneio.

2. Ótimo movimento do Manchester City ao contratar o excelente — e jovem — atacante Cherki, que desde a base pertencia ao Lyon. Previsão de sucesso na Inglaterra.

3. Ainda sobre o agitado mercado europeu, o contrato de De Bruyne com o Napoli será de dois anos.