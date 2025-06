Jogo do Fortaleza contra Santos vale mais do que três pontos

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo João Ricardo segue como um dos destaques do Fortaleza em 2025

Nesta quinta-feira, 12, o Fortaleza recebe o Santos em um daqueles jogos que valem mais do que três pontos. Não é exagero dizer que a partida no Castelão tem potencial para marcar um divisor de águas na temporada.

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Vojvoda precisa vencer para deixar a 17ª posição e, especialmente, ganhar fôlego antes da paralisação de um mês na competição por causa do Mundial de Clubes.

O momento é delicado. São atuações ruins e perda constante de confiança. A reformulação do elenco está em curso, e a vitória pode realmente funcionar como ponto de virada.

Entrar nesse período de pausa fora do Z-4 é, acima de tudo, estratégico: trará um mínimo de sossego para o grupo, sem a pressão imediata da degola e com tempo significativo de descanso e treinos para reorganizar o grupo.

Do lado do torcedor, há ansiedade e cobrança, mas certamente quem for ao estádio levará a expectativa de que esse jogo seja o início de uma recuperação, até porque a competição não está mais no começo e todo cuidado é pouco. A própria diretoria já avisou que a briga é contra o rebaixamento.

Enfrentar o Santos e vencer em casa — o time da Vila Belmiro vive péssima fase, tem apenas oito pontos em 33 disputados — não é só uma necessidade matemática. Entra no campo do alívio emocional e um impulso fundamental para fazer o que for preciso para reencontrar seu melhor futebol.

Despedida de Titi no Fortaleza



Ao sair do Fortaleza após cinco temporadas, o zagueiro Titi deixa um legado de comprometimento imenso e uma lição de carregar o símbolo do clube com honra, algo que é muito importante para o torcedor, independentemente da condição técnica.

Pausa no trabalho de Carlo Ancelotti

Como já era sabido, a principal dificuldade de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira será o tempo de treinamento. Depois das partidas contra Equador e Paraguai, agora o grupo vai se reunir apenas para as duas partidas finais das Eliminatórias, em setembro, contra Chile e Bolívia.

Há janelas, entretanto, para amistosos em outubro e novembro (Datas Fifas) e a CBF precisa correr para marcá-los, de preferência contra seleções fortes e com alto nível de exigência, justamente para testar os pontos positivos mostrados até agora (sistema defensivo) e forçar a melhora nos pontos mais fracos (produção ofensiva).

Mais 3!

1. Depois de 12 dias sem jogos, a Série C fará a sua nona rodada nos próximos dias 14, 15 e 16 de junho. Da parte que nos importa, o Floresta encara o CSA, fora de casa, no dia 16, confronto entre os dois melhores nordestinos do torneio.

2. O CSA é a único time da região com lugar no G-8, enquanto o Floresta está na nona colocação. A equipe da Vila Manoel Sátiro está invicta há seis partidas, com três vitórias e três empates. Com cinco gols sofridos, o Lobo tem a melhor defesa do torneio.

3. Em relação ao Ferroviário, o time visita o América-RN, no próximo domingo, tentando vencer a primeira como visitante na Série D. Até agora a campanha é de 100% de vitórias em casa e 100% de derrotas longe de seus domínios. Ainda assim, está no G-4 do seu grupo.