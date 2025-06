Titi foi gigante no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Titi ficou cinco temporadas no Fortaleza

Durante cinco anos, Titi passou longe de ser apenas mais um jogador para o Fortaleza, como centenas que por lá passaram. Seu caminho foi construído com compromisso e respeito à camisa tricolor, símbolo de liderança dentro e fora de campo.

Independentemente dos títulos levantados, das fases boas ou ruins, a relação entre atleta e instituição jamais foi efêmera. O jogador mostrou o quanto ainda é possível, genuinamente, carregar valores como lealdade, ética e amor pela camisa. Ao valorizar o escudo como poucos, representou o clube com dignidade e deixou um exemplo claro de como um jogador pode, sim, marcar a história de um time mesmo longe de ser a maior estrela da companhia.

Seu legado vai além das quatro linhas. Está no respeito dos companheiros, dos funcionários do clube e no orgulho da comissão técnica e da diretoria por tê-lo por perto. Mais do que isso, está impresso na memória do torcedor, que sabe perfeitamente diferenciar quem é de verdade e quem não é.

Agora, com sua saída para o Goiás, fica a certeza de que o Fortaleza teve em campo um jogador que não apenas cumpriu sua função, mas que representou o espírito do clube com absoluta autenticidade.