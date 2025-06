Crise do Fortaleza se arrasta em derrota bizarra para o Santos

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Fortaleza buscou o empate, mas perdeu do Santos com gol no fim

É difícil definir o que foi a derrota do Fortaleza para o Santos nesta quinta-feira, 12, por 3 a 2, no Castelão. Bizarra talvez seja a palavra que melhor define o que ocorreu. As falhas do sistema defensivo do Tricolor foram gritantes. Sem tirar o mérito dos jogadores da equipe da Vila Belmiro, evidentemente, mas o Fortaleza simplesmente entregou as oportunidades para os santistas, que aproveitaram bem. No ataque, o elenco de Vojvoda finalizou 32 vezes, só marcou nas duas cobranças de pênalti de Pikachu, e perdeu um número exorbitante de chances para sair com um resultado melhor. A equipe criou, pressionou e teve volume de jogo ofensivo, até por isso não pode ser criticada pela falta de empenho, mas os erros cometidos em todos os setores não são perdoados em uma partida de Série A, ainda que diante de uma equipe também em crise declarada, como o Santos.

A derrota mantém o Fortaleza na zona de rebaixamento e acende, de novo, um alerta urgente. Os equívocos todos estão postos faz um bom tempo e as correções ainda não ocorreram. A pausa de um mês será fundamental para que atitudes sejam tomadas. O objetivo é apenas um: salvar a equipe da queda para a Série B, nada mais.

Ceará evoluiu muito no controle de lesões

Reduzir em 36% o número de lesões em um elenco de futebol não é acaso. É consequência direta de planejamento, investimento e, sobretudo, uma mudança de mentalidade. Foi o que o Ceará mostrou neste primeiro semestre de 2025: foram 17 lesões registradas entre janeiro e junho — número significativamente menor que os 33 casos em 2022, os 25 de 2023 ou os 22 do ano passado, sempre levando em conta o primeiro semestre.

O Centro de Saúde e Performance (Cesp) é fundamental para tal transformação. Com um aporte de R$ 500 mil, o clube equipou melhor seu departamento médico e apostou na integração entre fisiologia, fisioterapia, medicina esportiva, nutrição e psicologia. Essa abordagem multidisciplinar tem confirmado que o futebol moderno precisa mais do que talento: exige ciência, rotina e cuidado.

A prevenção, portanto, é a missão principal do Cesp. E isso se reflete em um elenco mais presente, competitivo e com maior longevidade. Ter um elenco disponível não garante obrigatoriamente títulos e vitórias, mas é uma vantagem técnica evidente, independentemente de quem esteja no comando do clube. Ainda há caminho a percorrer? Lógico, mas tratar a saúde integral do jogador como prioridade é tratar o clube com responsabilidade.

Mundial de Clubes da Fifa: são 142 atletas brasileiros



No Mundial de Clubes da Fifa, que começa neste sábado, a nacionalidade mais presente somando os elencos dos 32 clubes será a brasileira, com 142 atletas. Argentinos, com 104, estão em segundo no quesito.

Mais sobre o Mundial

1. O zagueiro Ayrton Costa, do Boca Juniors, teve o visto negado pelos EUA e está fora do Mundial de Clubes da Fifa. O jogador está em liberdade condicional por envolvimento em um roubo qualificado em 2018, o que motivou a negativa.

2. Não foi a primeira vez que o Boca tentou conseguir o visto para o atleta, que foi contratado no início de 2025, não é titular e atuou em 10 partidas na temporada.

3. Por falar em Mundial, o goleiro Fábio, do Fluminense, com 44 anos e 257 dias quando a competição começar, será o jogador mais velho do torneio. E atuando em alto nível, titular absoluto da equipe do Rio de Janeiro.