Para evitar Série B, Fortaleza precisa melhorar campanha em 63%

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Fortaleza venceu o Santos por 3 a 2, na quinta-feira

Com o término da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 e a derrota no Castelão para o Santos por 3 a 2, nessa quinta-feira, 12, o Fortaleza vive um momento ainda mais delicado na competição.

A equipe conquistou apenas 10 pontos em 12 jogos e ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento, campanha melhor apenas do que Juventude e Sport.

Para escapar da queda para a Série B — principal objetivo do clube na temporada, nas palavras da própria diretoria — o clube precisa atingir pelo menos 45 pontos, uma marca historicamente segura para a permanência.

Faltando 26 rodadas para o fim do torneio, o Tricolor terá de buscar 35 pontos nos jogos restantes, o que equivale a uma média de aproximadamente 1,35 ponto por partida, um salto considerável em relação à atual péssima média de 0,83 ponto por jogo. Traduzindo em desempenho: o elenco comandando por Vojvoda precisará melhorar seu rendimento em mais de 63%.

É possível fazer diversas simulações mostrando os caminhos para atingir tal objetivo. Por exemplo: dez vitórias e cinco empates ou nove vitórias e oito empates. Até com sete vitórias é possível, desde que consiga empatar outras 14 vezes.

Evidente que matematicamente é totalmente viável atingir uma dessas metas — lembrando também que é possível se salvar com menos de 45 pontos — mas basicamente a equipe precisa melhorar — e muito — em todos os aspectos futebolísticos que se analise.

Mbappé entra como artilheiro do ano no Mundial



Nenhum jogador participante do Mundial de Clubes da Fifa, que começa neste sábado, nos Estados Unidos, fez mais gols em 2025 do que Mbappé. O francês marcou 29 vezes em 32 partidas.

Por falar em Mundial, sou do time que gostou demais da ideia do torneio criado pela Fifa, reunindo os clubes mais vencedores dos quatro anos recentes. Ter a oportunidade de ver confrontos até então inéditos, com extremo prestígio e altíssima premiação é algo marcante para quem gosta de futebol.

A dúvida sobre a seriedade com que as equipes europeias — as principais favoritas — vão encarar o Mundial não faz muito sentido. O empenho será total, basta ver os elencos formados e a preparação de cada um dos clubes, por mais que o calendário seja realmente pesado.

Ferroviário na Série D



1. Por causa de um show junino na Arena das Dunas, a partida do Ferroviário contra o América de Natal foi adiada para segunda-feira. Seja como for, uma vitória do Tubarão da Barra será extremamente relevante para o futuro do time na Série D.

2. Com 12 pontos e em quarto lugar, caso o Ferrão consiga os três pontos como visitante — que seria a primeira vez no torneio — ganha a posição do próprio América, que tem 13 pontos neste momento.

3. Ainda sobre a nona rodada do grupo do Ferroviário, o enfrentamento entre Treze e Santa Cruz de Natal é bem relevante para o elenco do técnico Zorro. Um empate na partida impede que o Ferrão seja ultrapassado, independentemente do resultado de segunda-feira.