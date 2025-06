Convicção de Marcelo Paz manteve Vojvoda no comando do Fortaleza

Foto: Vinícius Palheta/Fortaleza EC Marcelo Paz e Vojvoda em treino do Fortaleza, na Argentina

Em meio à pior temporada desde o início da "era Vojvoda", o Fortaleza optou por manter o treinador argentino no cargo. Foi bom que a decisão chegou sem demora porque qualquer adiamento seria prejudicial. E mais do que uma determinação institucional, trata-se de uma escolha de Marcelo Paz, CEO da SAF do clube. Apesar do desempenho bastante ruim do time em 2025, foi o dirigente quem bancou o técnico, como já tinha feito em 2022, durante o Campeonato Brasileiro. A continuidade não é apenas um gesto de confiança, mas se enquadra como um ato de convicção de quem construiu ao lado de Vojvoda — e demais membros da diretoria e comissão técnica, evidentemente — a era mais vitoriosa da história do clube, não há como negar.

A escolha tem seus riscos, como também teria a saída do treinador. A manutenção de Vojvoda evita uma ruptura abrupta num clube que, nos últimos anos, fez da estabilidade uma marca nacional, uma referência no país, ao lado do Palmeiras de Abel Ferreira.

Vojvoda já entregou muito: títulos, final de Sul-Americana, campanhas consistentes em Série A e Copa do Brasil, oitavas de Libertadores. Desde que ele chegou, uma identidade foi consolidada. Marcelo Paz sabe que não é simples repor um treinador desse perfil. Ao bancá-lo, o Fortaleza também faz a opção por preservar uma cultura de trabalho duradoura, que é rara no futebol brasileiro.

Apenas a permanência do técnico não adianta, é óbvio. O discurso de continuidade não basta por si só. O elenco, efetivamente, precisa ser modificado, tanto em peças, como em comportamento. Não há como se livrar de todo o plantel. A solução, portanto, é também interna, com quem lá está, apesar do time não estar jogando nada bem.

Há falhas repetidas na defesa, problemas graves no ataque, e decisões questionáveis de Vojvoda. Diversas escalações e substituições soam desconectadas da realidade e a diretoria tem demorado muito para identificar e corrigir as questões fundamentais. Mas a maioria desse mesmo grupo já mostrou muito mais futebol. O trabalho é para resgatar um passado não tão distante.

Clássico-Rei marcado para 13 de julho



O primeiro Clássico-Rei da Série A 2025 será no domingo, 13 de julho. Quatro dias antes, Ceará e Fortaleza, respectivamente contra Sport e Bahia, decidem vaga na semifinal do Nordestão. Rivais voltam com tudo pós férias.

Floresta perde para o CSA em Alagoas

O confronto era bem difícil e o Floresta não resistiu ao CSA, em Maceió, na noite de ontem. O 2 a 0 para o time alagoano derrubou a equipe da Vila Manoel Sátiro para a 11ª colocação na Série C. Não foram muitas finalizações, mas o CSA, melhor nordestino do torneio, foi premiado pela eficiência.

Mais 3!

1. O Ferroviário segue com a sua sina de perder todos os jogos fora de casa na Série D. Complicado demais. Ontem, 3 a 2 para o América-RN, derrota nos minutos finais.

2. No Mundial de Clubes, o Chelsea foi pragmático para vencer o Los Angeles FC por 2 a 0. Apesar da lentidão irritante do time inglês, a qualidade técnica fez diferença.

3. Já Boca e Benfica fizeram a partida mais catimbada do Mundial até agora. Não faltaram polêmicas, expulsões e VAR no 2 a 2. Excelente.