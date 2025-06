Sul-americanos terminam invictos a primeira rodada do Mundial

Foto: Charly Triballeau/AFP Fluminense merecia ter vencido o Borussia Dortmund

A estreia dos clubes sul-americanos no novo formato do Mundial de Clubes da Fifa foi, no geral, bastante positiva. Nenhum perdeu. Em seis partidas, três empates e três vitórias. O dado relevante não é apenas matemático (foram 12 pontos somados em 18 disputados) ou com base nos resultados.

No caso das igualdades, elas ocorreram justamente contra os adversários europeus, donos de mais investimentos e boa qualidade técnica: Palmeiras 0x0 Porto, Fluminense 0x0 Borussia Dortmund e Boca Juniors 2x2 Benfica. Em todos esses jogos, as equipes da Conmebol não apenas evitaram derrotas. Pelo contrário, foram bem melhores durante boa parte do tempo e poderiam ter vencido.

Já as vitórias de Flamengo, Botafogo e River Plate vieram diante de rivais bem menos tradicionais, com menor poder técnico e financeiro (respectivamente Espérance, Seattle e Urawa), o que confirma que os sul-americanos cumpriram bem seu papel de favoritos quando encararam adversários consideravelmente mais acessíveis, algo extremamente relevante numa primeira rodada.

Naturalmente é cedo para previsões mais categóricas, mas os sinais foram bem positivos. Na segunda rodada, por exemplo, há enfrentamentos duríssimos, notadamente Flamengo x Chelsea, Botafogo x PSG e Boca Juniors x Bayern.

Serão partidas com atenção máxima dos torcedores espalhados pelo planeta. Aliás, o torneio tem se mostrado excelente, por mais que o calendário do futebol mundial esteja abarrotado e o desgaste dos atletas seja uma demanda que a Fifa terá de encarar seriamente, com boas soluções.

O número que importa: 4

Nos seis jogos dos times da Conmebol na primeira rodada do Mundial de Clubes, foram apenas quatro gols sofridos, média excelente. Em relação aos sistemas ofensivos, foram nove tentos marcados.

Fortaleza e as saídas de Pedro Augusto e Felipe Jonatan

As saídas de Pedro Augusto (em definitivo para o Sport) e Felipe Jonatan (emprestado para o Mirassol), nesta terça-feira, fazem parte de um movimento natural do Fortaleza, que pretende aliviar a folha salarial em busca de reforços para melhorar o desempenho em 2025.

Juan Pablo Vojvoda deu sinais claros de que não contaria mais com a dupla, e, para os próprios atletas, é bem mais adequado integrarem equipes nas quais possam ter melhor aproveitamento. O futebol está muito longe de ser uma ciência exata — o próprio Tricolor é prova disso na atual temporada —, e nada impede que venham a contribuir mais com seus novos técnicos e elencos.

Mais 3!

1. As derrotas de Bia Haddad e João Fonseca, nesta terça-feira, 17, foram doídas e parecidas, daquelas para se lamentar bastante, principalmente porque ambos tiveram ótimas chances de vencer, mas vacilaram em pontos decisivos.

2. Bia, na grama de Nottingham, na Inglaterra, perdeu de virada por 2 sets a 1 para a norte-americana McCartney Kessler. João Fonseca, na grama de Halle, na Alemanha, também venceu o primeiro set diante do italiano Flavio Cobolli, mas foi derrotado de virada.

3. Os dois insucessos foram na primeira rodada, mostrando o alto nível de dificuldade dos torneios preparatórios para Wimbledon, que começa no fim deste mês.