Como a bagunça no calendário da Série A afeta Leão e Vovô

O Campeonato Brasileiro convive mais uma vez com um velho e grave problema: a desorganização do calendário. Basta observar o cenário das rodadas 12, 14 e 16 da Série A. Diversos jogos seguem sem data para acontecer, prejudicando o andamento da competição e principalmente a compreensão do momento de cada equipe.

A rodada 12 foi completamente contaminada pela ausência de quatro partidas — Fluminense x Ceará, Botafogo x Mirassol, Palmeiras x Juventude, Sport x Flamengo -, adiadas sem previsão por causa da participação de clubes no novo formato do Mundial da Fifa.

Já as rodadas 14 e 16 sofrerão baixas em razão dos playoffs da Copa Sul-Americana. São sete confrontos afetados: Atlético-MG x Sport, Grêmio x Fortaleza, Bahia x Internacional, Juventude x Vasco, Vasco x Bahia, Atlético-MG x Fortaleza, Grêmio x Botafogo.

O Fortaleza, portanto, ficará com dois jogos a menos do que boa parte dos concorrentes. O Ceará, com um. E esse tipo de desequilíbrio traz consequências esportivas e de gestão. A classificação deixa de ser um retrato confiável do momento — e passa a ser uma fotografia com partidas ausentes.

O problema é recorrente, mas parece naturalizado. A CBF, ao menos no discurso, procura avançar em discussões importantes, como a implementação do Fair Play Financeiro, mas nada é mais relevante do que ajeitar o calendário de uma vez por todas, levando a sério o planejamento, até porque um torneio de pontos corridos exige previsibilidade. Os jogos serão encaixados? Sim, mas ninguém sabe quando.

O número que importa

Além dos 11 jogos que citei acima, outras quatro partidas não estão marcadas, todas da rodada 13 da Série A — a primeira após a pausa — porque vão depender dos desempenhos dos brasileiros no Mundial de Clubes: Flamengo x São Paulo, Vasco x Botafogo, Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense. Os que forem sendo eliminados mais cedo terão as tabelas confirmadas.

O Palmeiras fez um jogo apresentando muita autoridade defensiva diante do Al Ahly e bateu a equipe do Egito por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Mundial de Clubes. Com quatro pontos em dois jogos, o time verde fica numa situação muito confortável para alcançar as oitavas de final, já que encara o Inter Miami, na terceira rodada, como amplo favorito.

Ainda sobre o Mundial, diversos jogos têm sido paralisados por conta de alertas de tempestade. Por medida de segurança, quando há risco de raios ou condições climáticas severas, os protocolos determinam a interrupção imediata. É chato, muda dinâmica, demora e por vezes parece desnecessário, mas é determinação legal não discutível. Se a Fifa escolheu os EUA, está no pacote e todo mundo tem de se adaptar.

Mais 3!

1. Viktor Gyökeres segue no Sporting, mas ninguém sabe até quando. A todo momento surgem especulações sobre sua saída. A mais recente: Juventus, da Itália

2. O atacante sueco tem números absurdos pelo time português. São impressionantes 97 gols e 27 assistências em 102 jogos.

3. O Sporting até diz que topa diminuir um pouco a multa (R$ 650 milhões), mas, por enquanto, nada.