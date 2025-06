Fair Play Financeiro precisa ter aplicação urgente no futebol brasileiro

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Presidente da CBF, Samir Xaud diz querer controle de gastos dos clubes

Lançado faz alguns dias pela CBF, o plano para elaborar regras do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro contou com manifestação efetiva de 28 clubes, entre eles o Fortaleza. O objetivo é criar regras para sustentabilidade econômica no futebol. Agora, o grupo de trabalho, que inclui equipes da Série A e B, além de oito federações estaduais, vai entregar uma proposta em até 90 dias. Quem coordena o estudo é um dos vice-presidentes da entidades, Ricardo Gluck Paul.

A implementação dos mecanismos regulatórios é fundamental e já está atrasada faz décadas por aqui. Há dezenas de gestões financeiras desastrosas, comprometendo o equilíbrio básico dos campeonatos.

A ideia central básica é coibir os gastos irresponsáveis dos clubes, equilibrar as finanças e criar um ambiente competitivo mais justo e sustentável, já que a realidade que se apresenta está extremamente distante do ideal.

São times endividados que seguem contratando jogadores por cifras milionárias, como se a irresponsabilidade financeira fosse a regra. No mesmo cenário, salários atrasados viram rotina e contratos são descumpridos.

O Regulamento Geral de Competições da CBF prevê, inclusive, a perda de pontos como punição a clubes que descumprirem seus compromissos salariais. No entanto, a regra depende de denúncia formal por parte dos jogadores — algo que raramente ocorre, especialmente por causa do medo de represálias.

É preciso mudar essa lógica. A fiscalização deve ser pró-ativa, com auditorias regulares e punições automáticas em caso de infração. É inviável que clubes gastem muito mais do que arrecadem, acumulando dívidas bilionárias, casos de Corinthians, São Paulo e Atlético-MG, só para citar três exemplos.

Em meio ao caos, o Fair Play não pode ficar apenas no discurso ou no papel. Após a elaboração e aprovação, precisa ser aplicado com rigor total. A ausência de uma governança eficaz produz injustiças, desrespeito e enorme falta de ética.

Léo Condé vai completar um ano à frente do Ceará



Léo Condé vai completar um ano seguido como técnico do Ceará durante a pausa do Mundial de Clubes. Lembra muito bem o historiador Mauro Bastos que Condé será apenas o terceiro treinador no século a conseguir o feito no Alvinegro. Os outros: Sérgio Soares (2013-2014) e Guto Ferreira (2020-2021).

Manchester City se poupa, mas vence no Mundial

A estreia do Manchester City contra o Wydad Casablanca, no Mundial de Clubes, foi preguiçosa e com cara de pré-temporada. Guardiola aproveitou para colocar reservas e novos contratados desde o início, definiu o placar de 2 a 0 no primeiro tempo e depois deixou o tempo passar, aproveitando a gigantesca diferença técnica entre os dois elencos. Justamente em função de tal postura, não ficou claro se a temporada ruim ficou para trás ou se a equipe seguirá com dificuldades quando encontrar adversários mais qualificados. Cenas dos próximos capítulos.

Mais 3!

1. Ainda sobre o Mundial, a estreia de outro favorito, o Real Madrid, foi complicada.

2. A equipe branca encontrou um Al-Hilal muito bom tecnicamente no empate por 1 a 1.

3. Não será surpresa se a equipe da Arábia Saudita ficar com uma das vagas para as oitavas de final.