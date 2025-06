Fortaleza: Papellin não vê conspiração do elenco contra Vojvoda

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza

Em momentos de turbulência, a transparência costuma ser o primeiro passo rumo à reconstrução. Aplicando tal cenário para o futebol e especificamente ao caso atual do Fortaleza, parte da torcida é capaz de jurar que uma conspiração do elenco para derrubar o técnico Vojvoda acontece — ou aconteceu.

A entrevista do diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, à rádio O POVO CBN, ontem, tocou profundamente nesse ponto. Ao afirmar que não há sabotagem no elenco e que o ambiente é bom, apesar do clima de insegurança natural diante da má fase, o dirigente abordou tema sensível e necessário para o torcedor.

Desconfianças sobre "corpo mole" e insatisfação generalizada são comuns quando existe uma crise em campo, mas ao negar essa narrativa, Papellin defendeu o grupo — a maioria dos atletas vai ficar, portanto — e trouxe uma visão mais racional e equilibrada: o problema, segundo ele, é a instabilidade de resultados e uma insegurança natural e não de caráter.

Essa leitura, vinda de dentro, ajuda a acalmar os ânimos, inclusive porque o dirigente foi chamado de volta — estava muito bem no Remo — para ajudar no processo de recuperação e evitar, primordialmente, a queda para a Série B. Qualquer clube de futebol precisa de um bom ambiente, desde que o mundo é mundo.

Se, efetivamente, não há problema nesse sentido e as questões relevantes são técnicas e táticas, relativas ao trabalho do dia a dia e dos jogos, já é meio caminho andado em busca de melhores resultados no segundo semestre.

Times brasileiros seguem invictos



Os times brasileiros seguem invictos no Mundial de Clubes da Fifa. Foram sete partidas até agora, com cinco vitórias (duas do Flamengo, duas do Botafogo e uma do Palmeiras) e dois empates (um do Fluminense e outro do Palmeiras). O Flu, por sinal, joga hoje, diante do Ulsan, pela segunda rodada.

Ainda sobre o Mundial, para além dos resultados, as equipes do Brasil têm mostrado consistência nas atuações e alto nível de preparo para a competição, algo que fica muito nítido a cada partida. O aspecto físico tem chamado bastante a atenção também. Todas estão bem demais, até pela temporada estar na metade, controlando o desgaste.

As vitórias do Botafogo sobre o PSG (1 a 0) e do Flamengo diante do Chelsea (3 a 1, de virada), para citar os confrontos mais esperados da semana e contra equipes muito fortes do futebol mundial, não tiveram nada de acaso. As estratégias pensadas pelos treinadores foram boas e deram certo porque os atletas executaram com mérito.

Mais 3!

1. E a temporada da NBA vai realmente ser decidida num jogo sete, neste domingo, às 21 horas. Seja qual for o vencedor — Indiana Pacers ou Oklahoma City Thunder — será o sétimo campeão diferente seguido.

2. De 2019 a 2024, os títulos da NBA foram assim distribuídos: Toronto Raptors, LA Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Denver Nuggets e Boston Celtics.

3. Já na temporada do tênis na grama, em torneios preparatórios para Wimbledon, Carlos Alcaraz está na semifinal do ATP de Londres, enquanto Sinner já foi eliminado em Halle, na Alemanha.