Léo Condé e o desafio da continuidade no Ceará

Foto: Lucas Emanuel/ FCF Léo Condé abraça Zubeldía, que já foi mandado embora do São Paulo

No próximo dia 27, Léo Condé completará um ano no comando técnico do Ceará, marca bem importante, principalmente se a comparação for com o histórico do próprio clube, acostumado a trocar bastante de treinadores, como fazem quase todos os clubes brasileiros quando a falta de resultados ocorre e a pressão se torna generalizada.

O mineiro de 47 anos se tornará apenas o terceiro técnico neste século a atingir um ano completo à frente do Alvinegro, ao lado de Sérgio Soares e Guto Ferreira. É, portanto, um feito raro e significativo, mostrando indícios de mudança de comportamento da diretoria.

Condé chegou no segundo turno da Série B de 2024, em meio à instabilidade causada por mais uma troca no comando técnico. Substituiu Vagner Mancini e rapidamente impôs sua proposta de jogo: um modelo equilibrado, sem extremos, mas eficiente defensivamente, privilegiando a repetição das escalações, sempre que possível. O resultado foi o tão desejado acesso à Série A — objetivo que, até ali, parecia distante. Em 2025, a boa fase seguiu e veio o bicampeonato estadual contra o Fortaleza, jogando melhor, e um início promissor no Brasileirão.

Mesmo com a queda recente de rendimento, que colocou o Ceará na 12ª posição do Campeonato Brasileiro — a derrota para o Atlético-MG, em casa, foi um complicador, além dos resultados ruins fora de casa — é justo dizer que o trabalho mantém solidez. Condé participou ativamente da formação do elenco, conta com respaldo interno e tem o respeito do elenco — cenário importante para qualquer técnico sobreviver ao desgaste. A continuidade não é fruto de acomodação, mas de coerência. Ao contrário de momentos anteriores, o clube parece entender que estabilidade técnica não significa estagnação, mas sim construção.

Duas rodadas, todos os brasileiros invictos



E com a vitória difícil do Fluminense sobre o Ulsan, os brasileiros seguem invictos no Mundial da Fifa, com seis vitórias e dois empates. Todos têm enorme chance de passar para as oitavas de final. O Flamengo, inclusive, já garantiu a vaga em duas rodadas.

Ainda sobre o novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, com 32 participantes, a competição é um sucesso em várias frentes. No Brasil, por exemplo, Globo, Cazé TV e SporTV estão colhendo recordes de audiência.

O torneio se transformou definitivamente em um campeonato de prestígio, púbico de massa, repercussão enorme entre os torcedores e jornalistas, e muita distribuição de dinheiro. Não por acaso a Fifa fechou com a plataforma britânica DAZN um contrato estimado em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,3 bilhões), maior acerto de todos os tempos em competições envolvendo clubes de futebol.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Carlos Alcaraz está imparável. Conquistou o ATP de Queen's, terceiro título seguido — o quinto do ano — e chega fortíssimo a Wimbledon. Está jogando uma barbaridade, com 18 partidas sem perder. Ontem, venceu Jiri Lehecka.

2. Já em Halle, na Alemanha, também na grama, título ficou com o cazaque Alexander Bublik, derrotando Daniil Medvedev pela primeira vez em sete jogos, 2 sets a 0.

3. Por falar em tênis, João Fonseca estreia hoje no ATP de Eastbourne. Joga contra o belga Zizou Bergs.