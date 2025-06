Palmeiras x Botafogo: encontro marcado nas oitavas de final do Mundial

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Palmeiras não jogou bem, mas empatou e passa em primeiro

Apesar de ter flertado com um drama enorme depois de ter feito uma partida péssima (mas com muita raça) diante do Inter Miami (2 a 2), o Palmeiras conseguiu garantir a vaga para as oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira, 23, e vai dar de cara com o Botafogo.

O time paulista foi o primeiro do Grupo A, com apenas cinco pontos, e a equipe carioca foi a segunda do B, com seis. Ambos ficam do lado oposto da chave do Flamengo, outro brasileiro garantido. Falta o Fluminense apenas.

Não existe favoritismo algum no confronto brasileiro, que vai garantir ao menos um clube do país nas quartas de final, enquanto o outro ficará com o gosto ainda mais amargo por ser eliminado por um conterrâneo.

Botafogo jogou com o regulamento

Na classificação do Botafogo para as oitavas de final do Mundial de Clubes, valeu o pragmatismo da equipe. Foi o tradicional "jogar com o regulamento", que vale ainda mais para competições como essa.

O time não jogou bem como fez diante do PSG, mas conseguiu o que era preciso pensando na vaga. Faltou efetividade no ataque e, especialmente no segundo tempo, deu espaços demais ao Atlético de Madrid, na derrota por 1 a 0.

O que importava, claro, era a classificação, inclusive porque era o grupo mais difícil da competição. Ter passado para a próxima fase foi bastante marcante, justamente pelo nível do enfrentamento que surgiu no sorteio.

Média de 36 mil pagantes no Mundial



Levando em conta as duas primeiras rodadas do Mundial de Clubes da Fifa (32 partidas), a média de público está em 36 mil pagantes. A variação é gigante. Teve jogo com 3 mil e 6 mil pagantes e partidas com com 70 mil e 80 mil torcedores no estádio.

Fonseca vence na grama

A primeira vitória de João Fonseca na grama — em um torneio de nível ATP — veio com autoridade e poder de reação. Na estreia do ATP 250 de Eastbourne, Fonseca derrubou o belga Zizou Bergs, número 49 do mundo, com parciais de 6/7, 6/0 e 6/3, em uma atuação que começou tensa e terminou bem demais, com ótimos momentos de amadurecimento do brasileiro, que virou a partida de forma agressiva e confiante.

João venceu os últimos 12 pontos do confronto e quebrou a confiança do adversário em diversos momentos. O desafio agora é enorme. No próximo jogo ele enfrenta o cabeça de chave número 1 do torneio, o americano Taylor Fritz, atual quinto do ranking mundial, que entra direto na segunda rodada, inclusive. É outro nível de exigência, mas excelente teste.

