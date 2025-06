Condé e Vojvoda: recomeço de treinos sem reforços para a retomada

Foto: Aurélio Alves/O POVO e Lucas Emanuel/FCF Léo Condé, do Ceará, e Vojvoda, do Fortaleza: trabalho pela frente

Com o fim das férias e a retomada das competições em duas semanas, Ceará e Fortaleza enfrentam desafio comum: trabalhar e melhorar seus desempenhos utilizando os elencos que já têm. A expectativa por reforços impactantes, que mudem patamar, é baixa. Tal cenário coloca os técnicos Léo Condé e Juan Pablo Vojvoda no centro das atenções. Ambos terão de encontrar soluções dentro do próprio grupo para corrigir falhas e buscar crescimento nas competições em que ainda disputam.

O Ceará ocupa a 12ª colocação na tabela na Série A e tem se mostrado forte quando joga no Castelão, onde conquista a maior parte de seus pontos. No entanto, o desempenho fora de casa é preocupante. A equipe ainda não conseguiu mostrar solidez e tem desperdiçado oportunidades importantes. Léo Condé, que completa um ano de clube com competência, agora precisa encontrar o equilíbrio necessário para tornar o Ceará ainda mais competitivo, algo fundamental para quem almeja brigar por algo mais.

O cenário é ainda mais delicado para o Fortaleza. O time está na zona de rebaixamento e atravessa uma fase técnica muito ruim. A equipe tem apresentado dificuldades ofensivas, falhas defensivas recorrentes e pouca criatividade. Apesar do prestígio do treinador, o momento é de cobrança. Vojvoda terá de reinventar o time, testar alternativas internas e buscar soluções com o que tem, já que a chegada de reforços que mudem patamar é difícil.

Com a continuidade da temporada, Ceará e Fortaleza terão de resolver seus problemas em campo, com trabalho, ajustes táticos e inteligência na gestão do elenco, o que torna a missão dos treinadores ainda mais desafiadora.

Tênis masculino: Alcaraz, Fonseca e Fritz

A temporada de Carlos Alcaraz tem sido brilhante. São cinco títulos, aumentando para 21 no total, com 22 anos e em todos os pisos possíveis. No ano, são 47 jogos e só cinco derrotas. O espanhol chega com a pressão de ser favorito para Wimbledon.

Por falar em tênis, João Fonseca joga hoje contra o número cinco do mundo, Taylor Fritz. Evidente que o favoritismo não é do brasileiro, mas é jogo para que João consiga fazer o melhor possível. A temporada para ele é de total aprendizado, mas ainda assim ele está cada vez mais perto de ficar entre os 50 do mundo, com 18 anos. É muita coisa.

Já viu? *

The Road Back. O documentário de 23 minutos, bem produzido e condensado, mostra a impressionante recuperação do neozelandês Brook Macdonald após grave acidente que quase o deixou paraplégico durante uma prova de mountain bike. Onde: Red Bull TV

Série B não parou!



1. A Série B do Campeonato Brasileiro não parou e nem vai parar durante o Mundial de Clubes. Todos os times estão com 13 jogos, tudo bem organizado, diferente da Série A. O G-4, pela ordem, tem Goiás, Novorizontino, Coritiba e CRB.

2. Um detalhe da rodada mais recente: Goiás, Novorizontino e CRB perderam seus jogos, o que deixou tudo mais equilibrado ainda, aproximando quem estava atrás.

3. Já na zona de rebaixamento, três dos quatros times que lá estão (Amazonas, Athletic e Paysandu) venceram seus jogos. Já o Volta Redonda foi derrotado. Imprevisibilidade total.