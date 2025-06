O ótimo avanço dos quatro brasileiros no Mundial de Clubes

Foto: MEGAN BRIGGS / Getty Images via AFP O Flu foi o último brasileiro a avançar, depois de empatar com o Mamelodi

A primeira edição do Mundial da Fifa com 32 participantes colocou o futebol de clubes em um novo patamar global. Já abordei em colunas passadas que o torneio é um sucesso de repercussão, audiência e receita. E os brasileiros foram bem na primeira fase. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras avançaram às oitavas de final, representando com solidez um país que mandou quatro dos seis sul-americanos para o torneio.

O novo Mundial, mais extenso e muito mais exigente na comparação com aquele tradicional realizado em dezembro, ofereceu aos clubes brasileiros a chance de mostrar força para além da América do Sul. E, apesar de diferentes formas e pontuação, todos passaram no primeiro teste.

O Palmeiras manteve a regularidade competitiva com Abel Ferreira e passou na liderança do grupo, com cinco pontos, mas jogou mal no empate contra o Inter Miami e poderia ter vencido o Porto. O Flamengo também foi líder, mas com sete pontos, e mostrou ótimo futebol contra o Chelsea, o resultado mais significativo. O Fluminense foi o mais irregular e ficou em segundo do grupo. Curiosamente, jogou bem contra o adversário mais forte, o Dortmund, mas teve problemas contra Mamelodi e Ulsan. Já o Botafogo merece até mais créditos porque entrou na chave mais complicada. A marcante vitória sobre o PSG garantiu o time na segunda fase, com seis pontos.

O saldo imediato é positivo, não resta a menor dúvida. A classificação dos quatro mostra que o futebol brasileiro ainda tem profundidade de elencos, soluções técnicas e alguma maturidade tática para competir em nível global. É, também, um bom reflexo do investimento crescente em estrutura, profissionalização e na capacidade de trazer atletas mais importantes do continente.

Olhando para os jogos das oitavas de final, o Flamengo tem o Bayern pela frente, no domingo, adversário complicadíssimo, mas vencer está longe de ser impossível. No sábado, Palmeiras e Botafogo se enfrentam em uma partida completamente imprevisível e um brasileiro estará nas quartas de final. Já o Fluminense encara a Inter de Milão, outra parada duríssima. De todo modo, para que alguma equipe do Brasil chegue a uma semifinal ou final, muita coisa vai precisar dar certo levando em conta capacidade física, estratégia e poder de decisão individual.

O número que importa: 2 gols

Curiosidade: os quatro times brasileiros tomaram apenas dois gols na primeira fase do Mundial de Clubes. Ofensivamente, o Flamengo foi o melhor, marcando em todas as partidas e totalizando seis gols.

Muito bom ver Bia Haddad jogando bem e, principalmente, mostrando força mental. Foi o que ela mais precisou para vencer Elina Svitolina por 3/6, 6/4 e 7/6 no WTA de Bad Homburg. Bia teve solidez mental para salvar match points na grama e fechar o tie-break. Está na terceira rodada e vai enfrentar a quarta melhor do mundo, a italiana Jasmine Paolini.

Mais 3!

1. Rogério Ceni ampliou seu contrato com o Bahia até o fim de 2027. Grupo City satisfeito com o trabalho.

2. Barcelona avisou que volta a jogar no Camp Nou no próximo dia 10 de agosto, após dois anos. Reabertura parcial porque a reforma continua.

3. Com todas as equipes tendo completado 15 jogos (são 19 na primeira fase), o Fortaleza segue no G-8 do Brasileirão sub-20, na sexta posição, com 24 pontos.