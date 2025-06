Fortaleza acerta ao renovar com Tomás Pochettino

Foto: Thiago Gadelha / AFP Pochettino em ação contra o Rosario Central, no Castelão

A renovação de contrato de Tomás Pochettino até 2027, anunciada pelo Fortaleza, na quinta, é um ação acertada do clube e não chega a ser uma surpresa.

Desde que chegou, em junho de 2023, após negociação com o Austin FC, o meio-campista argentino aparece com recorrência nas escalações de Vojvoda.

No geral, ele entrega boas atuações e números importantes, por mais que tenha sofrido com inconstâncias no período. Com 155 partidas pelo Tricolor, o argentino marcou 14 gols e distribuiu 25 assistências.

São números que, isoladamente, já indicam relevância. Agregados ao dinamismo nos bons momentos do atleta, apontam a lógica do Fortaleza na manutenção, por mais dois anos, de um jogador que conhece a equipe e tem apoio do treinador.

Outro ponto fundamental: no atual elenco, não há nenhum jogador com características parecidas e, mais do que isso, que entregue desempenho próximo ao de Pochettino no meio-campo ofensivo. É verdade que nessa temporada ele não vem bem, mas está na média de característica de todo o elenco, por sinal.

A extensão do vínculo até 2027 — há chance de renovação por mais um ano — é um passo que reforça a filosofia do Fortaleza, mas também indica um cenário em que reforços de impacto são difíceis e custosos. Se é possível segurar quem já entrega dentro de campo, melhor.

Brasileiros fazem jogos de R$ 72 milhões

Os times brasileiros que conseguirem avançar para as quartas de final do Mundial de Clubes vão ganhar mais R$ 72 milhões de premiação da Fifa, um valor astronômico por apenas um jogo.

Por falar no Mundial, o confronto Palmeiras x Botafogo, neste sábado, chama demais a atenção, tanto pela rivalidade recente, mais pesada, como pela imprevisibilidade. E os dois times não jogaram bem nas partidas da terceira rodada.

O vencedor, além da grana imensa e de um lugar entre os oito melhores do primeiro Mundial com 32 clubes, de quebra vai entrar para a história do time perdedor, machucando o torcedor rival para todo o sempre, ainda mais por ser um encontro que ocorre sempre nacionalmente.

Mais três sobre o Mundial

1. Neste sábado também tem Chelsea diante do Benfica. Do time inglês, não dá para saber o que esperar. Tem ótimos jogadores, gasta uma fábula todo ano com contratações, mas não tem passado confiança. O Benfica, por sua vez, fez uma ótima primeira fase, somando sete pontos e vencendo o Bayern.

2. Sobre o Bayern, inclusive, estará no caminho do Flamengo, no domingo. O lado da chave do time brasileiro ficou inacreditável de tão forte, mas não dá para descartar, de forma alguma, chance do elenco comandado por Filipe Luís passar pela equipe alemã. Se perder, entretanto, lamentará pela força do adversário e não será um grande abalo.

3. Ainda no domingo, tem PSG contra o Inter Miami. Se, por acaso, o time americano ganhar, será o absoluto caos, uma das maiores zebras já vistas no futebol internacional.