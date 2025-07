Fluminense: atuação gigante e classificação contra a Inter de Milão

Foto: Federico Parra/AFP Germán Cano abriu o placar em Charlotte

O Fluminense escreveu uma página marcante na sua história ao vencer a Inter de Milão por 2 a 0 e garantir vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Foi uma atuação consistente e corajosa, apostando num esquema com três zagueiros, mas muito distante de ficar apenas se defendendo. Renato Gaúcho conseguiu proteger melhor a defesa e liberar laterais e meio-campistas para apoiar o ataque. Os gols, marcados por Cano — sempre decisivo — e por Hércules, recém-chegado do Fortaleza, refletem o espírito coletivo da equipe carioca durante os 90 minutos. O Fluminense foi capaz de neutralizar o poderoso ataque italiano durante quase todo o jogo, graças a uma marcação encaixada e ao controle emocional, algo que nem sempre esteve presente em partidas decisivas.

É verdade que houve bastante tensão nos 15 minutos finais, quando a Inter pressionou e até acertou duas bolas na trave. Mas até nisso o Fluminense demonstrou maturidade: não se desesperou, manteve a proposta de jogo e poderia ter feito o segundo gol bem antes, já que o bonito tento de Hércules saiu aos 48 da segunda etapa.

Com a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes, assim como é o caso do Palmeiras, o Fluminense garantiu R$ 220 milhões em premiação da Fifa. É um valor espetacular para as finanças do clube.

Brasil com dois times entre os oitos melhores



Nenhum país colocou quatro clubes no Mundial da Fifa, apenas o Brasil. Isso é fruto do domínio nacional na América do Sul, evidentemente. Colocar dois representantes — Palmeiras e Flu — entre os oito melhores é um resultado muitíssimo bom.

Bia Haddad e João Fonseca estreiam bem em Wimbledon

Excelentes as estreias de Bia Haddad e João Fonseca em Wimbledon, ontem pela manhã, aqui em Fortaleza.

Bia avançou superando Rebecca Sramkova por 7/6 e 6/4, jogo duríssimo. Ela esteve mais instável no primeiro set, mas depois mostrou firmeza e concentração para fechar a partida. Na segunda rodada, o caminho a colocou de frente para Dalma Gálfi, húngara número 110 do ranking da WTA. Uma nova vitória é bem viável.

João foi ainda melhor. Vitória extremamente consistente, sem vacilos, diante do britânico Jacob Fearnley: 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6. Primeiro triunfo do carioca no torneio que ele sempre disse ser o seu preferido. Vai encarar o norte-americano Jenson Brooksby na segunda rodada, número 101 do mundo, mas que está em ótima fase. Partida perigosíssima.

Ainda sobre João Fonseca, ele se tornou o brasileiro mais jovem a vencer uma partida na grama de Wimbledon desde 1964, quando Thomaz Koch superou o sueco Ove Bengtson.

Floresta conquista vitória importante na Série C



1. Excelente a vitória do Floresta sobre o Brusque, ontem, Série C do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1. O confronto valeu pela décima rodada, ou seja, faltam apenas nove na primeira fase.

2. Agora, com 15 pontos somados, a equipe mostra força para efetivamente brigar pelo G-8 e estar em algum dos quadrangulares, com desempenho que o aproxima muito do primeiro objetivo, que é fugir da zona de rebaixamento.

3. O trabalho do técnico Leston Júnior tem sido muito bem feito, com uma defesa sólida e buscando dar mais mobilidade e poder ofensivo ao time.