Fortaleza: Marcelo Paz quer torcida reconectada com time

Foto: FÁBIO LIMA Marcelo Paz concedeu quase uma hora de entrevista

Na entrevista exclusiva concedida nessa terça-feira, 1º de julho, ao programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, entre diversos assuntos relevantes, fez um apelo contundente: reconectar a torcida ao time para impulsionar a necessária reação dentro de campo. Me chamou atenção o tema porque, mais de uma vez, ele fez questão de sinalizar a importância dessa relação.

O dirigente ressaltou que o apoio deve englobar não só o técnico, mas também todo o elenco, lembrando que Vojvoda, por si, já internalizou que é preciso suporte ao elenco, não apenas a ele, e que sente incômodo quando os atletas não recebem respaldo da arquibancada.

Para quem não lembra, Marcelo Paz, em março deste ano, tinha feito pedido parecido, mas a má fase da equipe persistiu. Não por acaso, as críticas cresceram e, no Campeonato Brasileiro, a média de público pagante do Fortaleza é a sétima pior, com pouco mais de 17 mil pessoas, a menor desde que o clube voltou a disputar a elite do futebol brasileiro.

Ao destacar que a confiança e a manutenção do trabalho é essencial para a recuperação, Paz confirmou que não faz sentido mexer no que vem funcionando nos últimos anos, mas não deixou de assumir a necessidade de ajustes — que estão sendo feitos — com dispensas e contratações.

Assim, ele colocou de forma evidente que segue a visão de continuidade e paciência, especialmente ao reafirmar a escolha pela permanência de Vojvoda, além do retorno de Sérgio Papellin para a diretoria de futebol e Henrique Bittencourt para a análise de mercado e desempenho.

Mundial de Clubes: García e Al-Hilal

Gonzalo García jogou quatro vezes pelo Real Madrid no Mundial de Clubes e marcou três gols. Só 21 anos, fez boas temporadas na base e aproveitou bem demais as ausências de Mbappé e Endrick.

A vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City foi, sem dúvida, uma surpresa no Mundial de Clubes, mas não pela baixa qualidade do time da Arábia Saudita, que tem excelentes jogadores tecnicamente, de nível global. O assombro foi mais pelo elenco da equipe inglesa, recheado de atletas de seleções espalhadas pelo mundo, liderados por Guardiola. Por mais que o City tenha feito uma temporada decepcionante, a obrigação da classificação era clara.

Agora, o enfrentamento entre Al-Hilal e Fluminense, nas quartas de final, tem tudo para ser muito interessante, a começar pela dúvida da manutenção do esquema com três zagueiros, adotado com sucesso por Renato Gaúcho contra a Inter. Seja como for, não vejo favoritismo para nenhum lado.

Mais 3!

1. Gerson vai fazer falta ao meio-campo do Flamengo, mas o clube recebeu R$ 160 milhões de multa por um jogador de 30 anos. Quem pagou foi o Zenit, da Rússia.

2. É impossível achar que foi um negócio ruim, sinceramente. É um valor astronômico. Jorginho chegou para o setor e foi bem no Mundial. Além disso, o clube tem condições de contratar peças para deixar o elenco, que já é forte, ainda mais preparado.

3. Por falar em dinheiro, Palmeiras e Fluminense, que já garantiram R$ 220 milhões no Mundial de Clubes, vão receber mais R$ 116 milhões se forem para a semifinal. Impressionante essa premiação.