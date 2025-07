João Paulo Silva, presidente do Ceará explica por que cautela é vital

Foto: FÁBIO LIMA João Paulo Silva, presidente do Ceará, participou do "Esportes do Povo"

O torcedor do Ceará já sabe: depois de dois anos marcados por dificuldades financeiras enormes, com dívidas acumuladas e um fluxo de caixa comprometido — consequência direta da queda para a Série B em 2023 e da permanência na segunda divisão no ano seguinte — o Ceará respira um ar muito mais leve desde o começo de 2025.

A volta para a Série A trouxe um impacto imediato e transformador nas receitas (projeção recorde de R$ 250 milhões na temporada), especialmente pelos direitos de transmissão. Só nesta temporada, o clube já arrecadou R$ 70 milhões neste quesito, valor que supera em dez vezes o que foi recebido levando em conta as temporadas de 2023 e 2024.

A diferença é brutal e evidencia o abismo financeiro que separa as divisões do Campeonato Brasileiro. O clube viveu uma luta quase diária para honrar compromissos, enfrentando atrasos e renegociações que desgastaram dirigentes, funcionários e atletas. Agora, com mais dinheiro em caixa, o Ceará conseguiu programar pagamentos, quitar parte importante das pendências e reorganizar o fluxo financeiro, recuperando, pouco a pouco, a saúde econômica que havia se perdido.

Além dos direitos de transmissão, outros fatores ajudaram a compor esse novo cenário: o programa de sócio-torcedor voltou a crescer, motivado pelo retorno à elite, e os patrocinadores aumentaram o investimento. Essa combinação positiva de receitas devolveu ao Alvinegro a capacidade de planejar o futuro, mas permanecer na primeira divisão é condição essencial, o ponto central da temporada, condição vital para manter o crescimento sustentável.

É justamente por isso que a diretoria, liderada pelo presidente João Paulo Silva, tem demonstrado maturidade ao evitar a tentação de transformar essa melhora financeira em gastos descontrolados. Em entrevista ao programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN, concedida ontem, o dirigente reforçou que o foco segue sendo responsabilidade e cautela. Há ainda acordos judiciais e dívidas herdadas dos dois anos difíceis que precisam ser pagos. Prometer reforços caros ou romper o teto financeiro significa, na prática, repetir erros que já custaram caro no passado recente. Óbvio que o torcedor quer sempre mais, mas a prudência financeira, nesse caso, é totalmente essencial.

Mundial de Clubes em reta final



Faltam apenas sete jogos para o fim do Mundial de Clubes da Fifa. Passou rápido demais, impressionante. Restam as quartas de final, as duas semifinais e a final. Média de gols segue ótima: três por partida.

João Fonseca brilhante

Outra excelente atuação de João Fonseca o levou para a terceira rodada de Wimbledon, resultado fantástico para o brasileiro de 18 anos. Ao derrotar Jenson Brooksby (3 a 1), mostrou ótimo nível de maturidade na comparação com suas próprias atuações, errando menos e trabalhando os pontos. Contra Nicolás Jarry, parada dura, mas extremamente viável.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Ainda sobre João Fonseca, no ranking parcial da ATP ele já aparece na posição 46 do mundo.

2. O tenista brasileiro conseguiu se colocar numa posição espetacular com apenas 18 anos e 8 meses de idade.

3. Para se ter uma ideia, o mais novo do ranking depois de Fonseca é o italiano Federico Cina, número 259.