Flu e Palmeiras: rumo à história no Mundial

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC e Cesar Greco/Palmeiras Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta sexta-feira, 4, pelas quartas do Mundial

O futebol brasileiro entra em campo, nesta sexta-feira, 4, com a oportunidade de escrever um capítulo memorável no Mundial de Clubes, o primeiro organizado pela Fifa com 32 participantes.

Fluminense e Palmeiras enfrentam desafios complicados nas quartas de final, mas não impossíveis. O time verde encara o inglês Chelsea, enquanto o Tricolor mede forças com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Em jogo, não apenas uma vaga na semifinal do torneio internacional mais importante de todos os tempos, mas também prestígio, projeção global e, claro, cifras milionárias.

Os dois confrontos não têm favoritos evidentes e os brasileiros podem perfeitamente vencer, por mais que os adversários sejam fortes.

Claro, será necessário jogar com inteligência, organização tática e eficiência, com pouca ou quase nenhuma margem para erros. No caso do Palmeiras, há sim uma preocupação relevante por causa dos desfalques de Gustavo Gomez, Piquerez e Murilo, todos no setor defensivo.

Além do desejo esportivo, os clubes têm um incentivo financeiro sensacional. Só pela participação e chegada até as quartas de final, cada um já garantiu R$ 220 milhões, como já contei por aqui.

A classificação para a semifinal representa um bônus adicional de R$ 116 milhões, além da possibilidade de disputar vaga na finalíssima.

O número que importa

Dos 173 gols marcados nas 56 partidas do Mundial de Clubes, 24 foram anotados nos acréscimos (levando em conta primeiro e segundo tempos), sinal claro que a atenção precisa estar presente o tempo todo.

Caso confirmada a venda do colombiano Dylan Borrero pelo valor especulado — cerca de R$ 7,5 milhões — será um negócio maravilhoso para o Fortaleza, que o contratou sem custo de direitos econômicos no início da temporada 2025. O jogador foi mal nas oportunidades que teve, mas ainda tem mercado em diversos países, inclusive na Colômbia, onde deixou boas lembranças nas categorias de base da seleção.

Ainda sobre o Fortaleza, Herrera chegou e Adam Bareiro estará por aqui em breve. São mais dois atacantes estrangeiros, que chegam com o aval da comissão técnica e investimentos importantes (juntos, cerca de R$ 25 milhões). O desejo é movimentar o setor com mais competitividade e atletas capazes de melhorar a produção ofensiva, que deixou muito a desejar no primeiro semestre.

Mais 3!

1. Mais novo tenista desde 2011 que avançou para a terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca encara o chileno Nicolás Jarry, nesta sexta-feira.

2. O jogo tem tudo para ser uma batalha de saques. Ambos são fortíssimos nesse fundamento e o brasileiro tem total condição de vencer.

3. Jarry vinha fazendo um 2025 terrível, mas ganhou três jogos para entrar na chave principal do torneio, além de ter eliminado Rune e Tien, jogadores muito mais jovens do que ele, que faz 30 anos em outubro.