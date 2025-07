A façanha do Flu e a derrota do Palmeiras

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Palmer e Facundo Torres disputam lance no jogo Palmeiras x Chelsea

O Fluminense, de forma impressionante, está na semifinal do Mundial de Clubes, mas não será contra o Palmeiras, no sonhado encontro brasileiro na reta final da competição. O time verde foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 1, na noite dessa sexta. Fizeram falta os desfalques defensivos, e a equipe inglesa se mostrou melhor preparada para as construções ofensivas.

Defensivamente, o Chelsea também não sofreu muito, mas teve problemas com Estevão, autor do golaço de empate brasileiro (Palmer abriu o marcador na primeira etapa, ganhando de Micael na velocidade e o gol da vitória, no fim do encontro, foi contra). De fato, a qualidade técnica do elenco do clube de Londres fez toda a diferença para a classificação, por mais que o segundo tempo do Palmeiras tenha sido bom.

Já a sensacional classificação do Flu ocorreu em função de uma série de fatores, mas faço questão de apontar dois: grande obediência tática da equipe de Renato Gaúcho para defender os ataques do bom time do Al-Hilal e um nível de concentração extremo e perene em todos os setores do campo.

O trabalho coletivo ficou evidente, por mais que, individualmente, todos os atletas, titulares e reservas, tenham entregado desempenho muito bom ou ótimo no 2 a 1.

Destacar um ou outro jogador do Tricolor é até injusto, mas novamente Hércules foi extraordinário pela forma da construção do segundo gol, que foi ainda mais importante do que o tento do 2 a 0 marcado contra a Inter de Milão. Diante do time saudita, a partida caminhava na igualdade e sua categoria para finalizar determinou um resultado histórico.

O número que importa

Na vitória sobre João Fonseca por 3 sets a 1, ontem, em Wimbledon, Nicolás Jarry fez 24 aces, ou seja, praticamente um set inteiro de pontos com saques diretos. Já o brasileiro não sacou tão bem, um dos motivos da derrota.

Outra razão evidente para a derrota de João Fonseca foi o baixo número de bolas vencedores que ele aplicou no adversário. Jarry estava muito mais seguro em quadra e fez 52 winners, diante de apenas 29 do jovem brasileiro, que não mostrou poder de decisão e precisão nos momentos cruciais. Foi uma vitória extremamente merecida do atleta do Chile.

Já viu?

Shooting Stars: A Vida de Lebron James. Neste filme de duas horas de duração, baseado no livro de mesmo nome, a história mantém foco na trajetória da infância de Lebron James e a construção de sua equipe de basquete no ensino médio, considerada a melhor dos EUA, culminando com a formação do caráter do atleta que viria a ser uma estrela mundial da NBA. Onde: Netflix

Mais 3!

1. A saída de Recalde do Ceará foi um bom negócio para todo mundo. O jogador ganha chance de jogar no Libertad e o clube economiza com salários de um atleta sem espaço algum no clube.

2. Partida do Floresta contra o Náutico, neste sábado, pela Série C, é complicadíssima. A boa defesa da equipe de Leston Júnior terá que funcionar muito bem nos Aflitos.

3. Também hoje, o Ferroviário recebe o Sousa, pela Série D. É simplesmente vencer ou vencer.